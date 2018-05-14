Mahir Ünal: Filistin asla yalnız değildir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal sosyal medya hesabından \"Filistin asla yalnız değildir\" mesajını paylaştı.

Ünal\'ın Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce olarak şu mesaj paylaşıldı: \"Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi,insanlığın kadim silüeti, bağımsız Filistin Devleti’nin başkentidir. Filistin asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir. #Nakba70\"

ANKARA (DHA)