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Mahir Ünal: Filistin asla yalnız değildir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal sosyal medya hesabından "Filistin asla yalnız değildir" mesajını paylaştı

14 Mayıs 2018 18:53

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal sosyal medya hesabından \"Filistin asla yalnız değildir\" mesajını paylaştı.

Ünal\'ın Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce olarak şu mesaj paylaşıldı: \"Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi,insanlığın kadim silüeti, bağımsız Filistin Devleti’nin başkentidir. Filistin asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir. #Nakba70\"

ANKARA (DHA)

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