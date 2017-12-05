Mahir Ünal: CHP'nin belgeleri siyasetimizin gündeminde yer almayacak/EK

\"SEÇİM İTTİFAKI GÜNDEMDE DEĞİL\"

GökhanCEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, seçim ittifakıyla ilgili olarak, \"Bu doğal ittifakın teknik olarak konuşulması şu anda henüz gündemde değil. Karşılıklı görüş alışverişleri, tarafların konunun kamuoyunda tartışılmasına yönelik demeçleri bir süre sonra tarafların yetkili kurullarının görüştüğü süreçlere dönüşecektir\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin MYK toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıya ilişkin bilgi veren Ünal, şunları söyledi: \"Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği adaylığının bağdaşırlığı konusu tartışıldı. Ve yine Cumhurbaşkanının varsa partisiyle ve grubuyla ilişkileri üzerine çalışmalar yürütüldü. Ve yine daha önce 2010 referandumunda, bizim gündeme getirdiğimiz ama 2010 referandumunda 26 maddelik pakette yasalaşmayan, siyasi partilerin kapatılmasını imkansız hale getiren, siyasi partileri kapatmak yerine siyasi partilerde suç işleyen ya da irtikabı söz konusu olan kişilerin cezalandırılması konusunda bir düzenlemeyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ana hatlarıyla uyum komisyonu çalışmalarının bugünkü MYK\'ya sunumları bu çerçevede gerçekleşti\"

BBP\'NİN ERDOĞAN ZİYARETİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici\'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı ziyaret etmesiyle ilgili konuşan Ünal, \"Ziyarette 3 konu üzerinde duruldu. Öncelikle milli manevi meseleler üzerinde duruldu ve bu konuda cumhurbaşkanımıza tam destek olduklarını ve bu meselelerde seçilmiş hükümetin yanında yer aldıklarını ifade ettiler. Aynı şekilde uyum çalışmalarına ilişkin bazı önerilerini ve tekliflerini sundular\" dedi.

\"İTTİFAK GÜNDEMDE DEĞİL\"

Gazetecilerin sorularını yantılayan Ünal, seçim ittifakına ilişkin yöneltilen soruya yönelik, \"Seçim ittifakı, aslında doğal ittifaklar kaçınılmaz olarak çerçevesi belirlenmiş prosedürleri tanımlanmış süreçlere bizi taşıyor. Özellikle 15 Temmuz sonrası Türkiye\'de milli, yerli kendi değerlerine bağlı tam bağımsız Türkiye\'yi savunan unsurlar bu konuda tek tek görüşlerini açıklayarak toplumsal doğal olan bu süreci siyasal olan ve seçimlere dönük olan teknik bir sürece evrilecektir kaçınılmaz olarak. Bu doğal ittifakın teknik olarak konuşulması şu anda henüz gündemde değil. Karşılıklı görüş alışverişleri, tarafların konunun kamuoyunda tartışılmasına yönelik demeçleri bir süre sonra tarafların yetkili kurullarının görüştüğü süreçlere dönüşecektir. Ama şu anda, dediğim gibi bu henüz siyasi partilerin kurullarının teknik olarak görüştükleri süreçlere dönüşmüş değil\" dedi.

\'TAŞERON\' AÇIKLAMASI

Ünal, taşeron yasasıyla ilgili yöneltilen soruya ise şu şekilde cevap verdi: \"Burada 3 kadameli bir çalışmadan söz ediyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Makanlığı çalışmayı tamamladıktan sonra MYK\'ya sundular. Bu MYK\'daki son halinde sonra nihai olarak bakanlar kurulu ve meclis AK Parti grubu son değerlendirmeleri yapıp bunun yasalaşması için bir hafta içinde adımlar atılacak. Uzun bir süreden beri taşeron yasasını bekleyeni mutlu edecek bir düzenleme olacak bu.\"

\"DİĞER PARTİLERDEN TALEP SÖZ KONUSU DEĞİL\"

AK Parti Sözcüsü Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın başka siyasi parti ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine, \"Bu görüşmeler gerçekleştiğinde zaten sizleri bilgilendiriyoruz. Şu anda sayın Destici\'nin bugün yaptığı görüşmenin dışında diğer siyasi partilerin genel başkanlarının herhangi bir görüşme talebi söz konusu değil\" dedi. Ünal, seçim barajıyla ilgili yöneltilen soruya da şöyle cevap verdi: \"Uyum yasaları çalışması konusunda siyasi partiler kanunu ve seçim yasası da gündemimizde. Şu anda daha çok daraltılmış 4\'lü ya da 5\'li sistem ya da dar bölge sistemi, seçim kanunu çalışılırken baraj konusu da bu tartışmaların içinde geliyor. Ama çalışmalar kamuoyuyla paylaşacak bir durumda değil\" diye konuştu.

\"GİTSİNLER MAHKEMEYE BAŞVURSUNLAR\"

CHP\'nin açıklayacağı belgeleri değinen Ünal,\"Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı programda bir ifade kullandı, dediki, \'Biz stratejimizi başarılı bir şekilde uyguladık. Şimdi stratejimizin ikinci adımındayız\' Ve şimdi stratejilerinin ikinci bölümünde de belgeler açıklayacaklarını söylediler. Buradan şunu söylemek istiyorum, Burada AK Parti siyaseti bir devlet yönetme sorumluluğunu üzerine almış. Türkiye\'nin öncelikleri, Türkiye\'nin sınır güvenliğinden, Türkiye\'nin hava savunma sisteminin kurulmasına , ekonomisinden taşeron yasasını bekleyen vatandaşımıza kadar Türkiye\'nin öncelikleri varken CHP ısrarla bir staretej ile Türkiye\'nin gündemini yalanlarla, iftiralarla, ithamlarla rehin almaktadır. Ve bu yapılanların hangi amaca hizmet ettiği açıktır. Bundan sonra CHP\'nin açıklayacağı belgeler hiçbir şekilde bizim siyaset gündemimizde yer almayacak, bu belgelerin yeri mahkemedir dedik. İspat yeri arıyorsanız mahkemeye gidin belgeleri sunun dedik. Bugün gitti sundular. Mahkeme orada savcılık orada. TBMM mahkeme değildir. Türkiye siyaseti ithamların hakaretin düşeceği bir siyaset biçimi değildir. Ne siyasetin gündemini ne de Türkiye\'nin gündemini bu tür ithamlarla hakaretlerle işgal etmesin. Bundan sonra açıkalayacakları belgelerle ilgili gitsinler mahkemeye başvursunlar. Stratejileri her zaman olduğu gibi kafa karıştırmak, nefretten beslenmek, hakaret etmek ve kendi tabanlarını, kendi pozisyonlarını tahkim etmek. Bu hoş bir durum değil. O yüzden CHP\'yi bu tutumundan vazgeçmeye davet ediyoruz\" dedi.