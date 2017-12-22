Mahir Ünal : Alınan karar aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin de tescili mahiyetinde

ANKARA, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezindeki İl Başkanları Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Mahir Ünal, \"Alınan karar, aynı zamanda da Recep Tayyip Erdoğan\'ın küresel bir aktör, lider olarak, liderliğinin de tescili mahiyetinde\" diye konuştu.

BM Genel Kurulu\'nun Kudüs kararına ilişkin, Mahir Ünal, \"Güçlü olana, tehdit edene karşı dünyanın adalet duygusunun boyun eğmeyeceğini gördük. Bu alınan karar, aynı zamanda da Recep Tayyip Erdoğan\'ın küresel bir aktör, lider olarak, liderliğinin de tescili mahiyetinde. Çünkü Kudüs\'ü savunmak insanlığı savunmaktır. Kudüs\'ü savunmak, insanlığın üzerinde yükseldiği değerleri savunmaktır. Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliği, insanlığı savunan, insanlığın üzerinde yükseldiği değerleri savunan, mazlumları, mağdurları savunan, Filistin\'deki Hanzala\'nın yüzünü döndüğü adam olarak Recep Tayyip Erdoğan bugün insanlığın vicdanında büyük bir karşılık ve yer bulmuştur. Bu açıdan da çok kıymetli. Bu son karar, Türkiye\'nin Kudüs konusunda ortaya koyduğu yaklaşımı ve son dönemde özellikle küresel güçlerin, dünyayı ve ülkelerini kendi oyuncakları gibi görmelerine de çok ciddi bir cevap, adeta tokat niteliğinde olmuştur. Bundan 20 sene sonra İstanbul\'da ve BM\'de alınan karar bir başlangıç, bir milat olarak hatırlanacaktır.\" dedi.

ABD\'de süren Rıza Zarrab davası ile ilgili olarak ise Mahir Ünal, \"Önce temel yanlışları görelim. Öncelikli olarak bizim açımızdan, ABD\'deki davada, yargılamaya dönük, özellikle Türkiye\'yi yargılamaya dönük, sanki bir üst mahkemeymiş gibi bir tutum içerisine girilmesi, bu bir egemenlik ihlali, eğer biz bunu kabul edecek olursak. ABD\'deki bu yargılama ve mahkemenin uluslararası hukuk, hatta doğal hukuk açısından bir karşılığı yok. ABD\'nin ambargosunun sonuçlarının birtakım kişilerin yargılanması şeklinde tezahür etmeyeceği, birilerinin aynı şekilde sanıkken tanık duruma düşmesi, burada eğer yanlışı konuşacaksak, bu davanın kendisi zaten yanlış.\" dedi.

Mahir Ünal,\"Burada bir adalet, yargı sisteminin hakkaniyet ortaya çıkarması söz konusu değil. Bunun sonuçları üzerinden hükümeti devirmeyi amaçlayan bir durumsöz konusu. Bu kadar yanlışın olduğu yerde ancak şu doğruyu konuşabiliriz, bu bir yşargı darbesiydi, kolluğu, savcısı, hakimi, medyası paralel olan FETÖ\'cü olan bir yargı darbesiydi, önce bunu konuşmak gerekir.\" diye konuştu.