Mahir Polat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı oldu

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP'nin Dış Ticaret ve Gümrük Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Danışmanı oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni Danışmanı İzmir Milletvekili Mahir Polat oldu.

Polat, CHP'de Dış Ticaret ve Gümrük Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Danışmanlığı görevini yürütecek.

Mahir Polat kimdir?

Mahir Polat, 1975 yılında Gaziantep'de doğdu. İlköğrenimini Bayburt da, orta ve lise öğrenimimi Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde tamamladı. 1995 yılında Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra İzmir'e yerleşti. Orta derece İngilizce bilen Polat, evli ve iki çocuk babasıdır.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Politik Ekonomi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.Kooperatifler ve Yerel Yönetimlerin İşbirliğinin Sosyoekonomik Etkileri üzerinde yüksek lisans tezi yazdı. Ortadoğu'da siyaset, enerji politikaları ışığında Libya ile ilgili çalışmalarda bulundu.

Gümrük müşavirliği yapan Polat, başarılı iş hayatıyla birlikte, aktif siyasette hep yerini aldı. CHP’de Mahalle Temsilciliği görevini yürüttü. 2010 yılında CHP Bornova İlçe Kongre'sinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi. Bilişim Sorumluluğu ve Örgütlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. Cumhuriyetçi Halk Partisinin 16 Ocak 2016 yılında düzenlenen 35'inci Olağan Kurultayı ve 5 Şubat 2018 yılında yapılan 36'ncı Olağan Kurultayında Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyeliğine seçildi. 28 Haziran 2018 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir 2. Bölge 27. Dönem İzmir Milletvekili olarak seçildi. 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayında 796 oy alarak liste başı olarak 3. kez Yüksek Disiplin Kuruluna seçildi.

Türkiye-Uganda, Türkiye-Finlandiya ve Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti Parlamentolararası Dostluk Grupları Üyesidir.

Polat'ın ayrıca, çok sayıda önemli mesleki ve sosyal dayanışma projesinde imzası bulunmaktadır.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP'nin Dış Ticaret ve Gümrük Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Danışmanı oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni Danışmanı İzmir Milletvekili Mahir Polat oldu.

Polat, CHP'de Dış Ticaret ve Gümrük Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Danışmanlığı görevini yürütecek.

MAHİR POLAT KİMDİR?

Mahir Polat, 1975 yılında Gaziantep'de doğdu. İlköğrenimini Bayburt da, orta ve lise öğrenimimi Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde tamamladı. 1995 yılında Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra İzmir'e yerleşti. Orta derece İngilizce bilen Polat, evli ve iki çocuk babasıdır.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Politik Ekonomi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.Kooperatifler ve Yerel Yönetimlerin İşbirliğinin Sosyoekonomik Etkileri üzerinde yüksek lisans tezi yazdı. Ortadoğu'da siyaset, enerji politikaları ışığında Libya ile ilgili çalışmalarda bulundu.

Gümrük müşavirliği yapan Polat, başarılı iş hayatıyla birlikte, aktif siyasette hep yerini aldı. CHP’de Mahalle Temsilciliği görevini yürüttü. 2010 yılında CHP Bornova İlçe Kongre'sinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi. Bilişim Sorumluluğu ve Örgütlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. Cumhuriyetçi Halk Partisinin 16 Ocak 2016 yılında düzenlenen 35'inci Olağan Kurultayı ve 5 Şubat 2018 yılında yapılan 36'ncı Olağan Kurultayında Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyeliğine seçildi. 28 Haziran 2018 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir 2. Bölge 27. Dönem İzmir Milletvekili olarak seçildi. 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayında 796 oy alarak liste başı olarak 3. kez Yüksek Disiplin Kuruluna seçildi.

Türkiye-Uganda, Türkiye-Finlandiya ve Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti Parlamentolararası Dostluk Grupları Üyesidir.

Polat'ın ayrıca, çok sayıda önemli mesleki ve sosyal dayanışma projesinde imzası bulunmaktadır.