Mahir Kılıç 150 gündür açlık grevinde; ‘Sağlık durumu kritik aşamada'

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne kadro davası açtığı için çeşitli gerekçelerle işten çıkarılan 258 işçiden biri olan Mahir Kılıç, 13 Kasım’da işe geri dönme talebiyle başlattığı açlık grevi eyleminde 150. günü geride bırakıyor.

TİHV doktorlarından Zeki Gül, Kılıç’ın sağlık durumunun ‘kritik’ aşamada olduğu bilgisini paylaşırken, Kılıç “Yaşayacaklarımın farkındayım. İlk günkü gibi kararlı, ilk günkü gibi dirençli olarak eylemimi devam ettiriyorum” diye konuştu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, eylemlerini Konak Meydanı’nda bulunan belediye binası önünde sürdüren Kılıç ve arkadaşları, her gün CHP’li Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile yüz yüze geliyor. Ancak tüm çabalara rağmen taleplerine olumlu bir cevap verilmiyor.

İşten çıkarılmadan önce çalıştığı iş yerinde bağlı olduğu Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nda (DİSK) Genel İş İşyeri Temsilcisi olan Kılıç, eyleminin ilk gününden bu yana sendikasının aldığı tavrı eleştiriyor.

Kılıç, sendikanın işçilerin arkasında durmadığı eleştirisini yapıyor.

Açlık grevinde olan birinde görülmesi beklenen rahatsızlıklar ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Kılıç, işine geri dönene kadar eylemini sürdüreceğini belirtiyor:

“Biz bu eyleme başlarken sonuçlarının neler olacağını bilerek başladık. Yaşayacaklarımın farkındayım. İlk günkü gibi kararlı, ilk günkü gibi dirençli olarak eylemimi devam ettiriyorum. Bu bir işçi direnişidir. Bir sınıf meselesidir. Biz burada bizden sonraki atılacak işçiler içinde mücadele ediyoruz. Atılan diğer işçiler için de.”

Kılıç’ın durumuna ilişkin olarak eylemde olan işçilerden Barış Kaya ise “Bir telefonla sorun çözebilecekken yaşananlara ve uyarılara rağmen sorunun muhatapları kör, sağır ve dilsizi oynuyorlar. Bu işçiler burada tanıştılar ve kararlılıkla işlerini istemeyi sürdürüyorlar” ifadelerini kullanıyor.

Doktor Gül: Kritik aşamadayız

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) doktorlarından Zeki Gül, 150 gündür açlık grevinde olan Kılıç’ın sağlık durumunun kritik aşamada olduğunu ifade ediyor.

Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) görevlendirmesi ile daha önce çok sayıda açlık grevi sürecini takip ettiğini belirten Dr. Gül, Kılıç’ın sağlık durumuna ilişkin olarak uyarılarda bulunarak şu bilgileri paylaşıyor:

“Açlık grevi süreçlerini daha önce de takip etmiş olmam deneyimimle Kılıç’ın açlık grevinin önemli bir aşamada olduğunu söyleyebilirim. 150 gün gibi bir süreç çok önemli bir süreç. Bu tür açlık grevlerinde bu aşamaya gelinmiş ise, günlük yapılan tahlillerin bir sonraki gün çok bir önemi yok. Çünkü açlık grevinde olan kişinin durumu yarım saat içinde değişebiliyor. Geldiğimiz aşama bu nedenle kritik bir aşama. Açlık grevinin kendisi tıbbi bir süreç değil ama bununla birlikte tıbbi bir süreç ortaya çıkıyor. Geldiğimiz aşama kritiktir. Çözüm için kurumların zamanla yarışması gerekiyor. Hızlı bir şekilde ele alınması ve müdahale edilmesi gereken bir süreç. Tahlil sonuçlarına dair bilgileri doktor hasta hukuku açısından paylaşamıyoruz, ancak yaşamsal olarak çok riskli bir süreç. Geldiği gün çok kritiktir.”