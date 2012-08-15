'Mahir Esed saldırıda ayaklarını kaybetti'

Şam'da Milli Güvenlik binasına yapılan saldırıda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'ın kardeşi Mahir Esed'in ayaklarını kaybettiği iddia edildi.

Suudi Arabistan'ın El-Vatan gazetesinde yayımlanan habere göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov geçen ay Şam’da Milli Güvenlik binasına yapılan saldırıda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed’in kardeşi ve Cumhuriyet Muhafızları 4. Tümen Komutanı olan Mahir Esad’ın ayaklarını kaybettiğini ve yaşam savaşı verdiğini ileri sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Bugdanov'dan söz konusu haber hakkında bir yalanlama gelmedi.

Mahir Esed kimdir?

Mahir Esed, 8 Aralık 1967 tarihinde Hafız Esad'ın 4 oğlunun üçüncüsü olarak dünyaya geldi. Mahir Akademisi ve Şam Üniversitesi'nde makine mühendisliği okudu. Mezuniyetinin ardından Harp Akademisi'ne giren Esad, Akademi'deki eğitiminin ardından “mühendis yüzbaşı” rütbesiyle orduya katıldı.

Suriye'nin, Devlet Başkanı Beşar Esad'dan sonraki en güçlü ismi olarak kabul edilen Mahir Esad, Cumhuriyet Muhafızları ve Dördüncü Zırhlı Tümen komutanlığının yanı sıra Suriye'de faaliyet gösteren gizli polis ve istihbarat teşkilatlarının başındaki isim.