'Mahir Çetin, 'Pis Kürt' denilerek öldürüldü'

Antalya'da bir grubun saldırısına uğrayan Mahir Çetin isimli genç, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Olaya tanıklık eden 20 yaşındaki Mahir'in kuzeni Vedat Çetin, 20-30 kişilik bir grubun "Pis Kürtler" diyerek kendilerine saldırdığını iddia etti.

DİHA'da yer alan habere göre olay 3 Eylül akşamı Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşandı. Bir otelde çalışan 20 yaşındaki Mahir Çetin ve Vedat Çetin, 20-30 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mahir Çetin, kurtarılamadı.



Vedat Çetin, olay anıyla ilgili şunları söyledi, "Bize 'Pis Kürtler' diyerek şeklinde hakaretler ve küfürlerle saldırdılar. Mahir'i korumaya çalışırken bira şişesiyle kafama vurmaları üzerine baygınlık geçirdim. Daha sonra dayımın oğlunu kaybettim" dedi.



Ölümü ardından hazırlanan otopside Çetin’in darp sonucu beyin kanaması geçirmesine bağlı olarak hayatını kaybettiği kaydedildi. Olayla ilgili Kaş Emniyet Müdürlüğü’nce 7 kişi gözaltına alınırken saldırganlardan bir kişi tutuklandı.

Sebahat Tuncel'in açıklaması

Olayla ilgili olarak HDP Milletvekili Sebahat Tuncel de Twitter'dan bir açıklama yaptı. Tuncel açıklamasında, "Valilik alkollü iki grubun arasında çıkan kavga nedeniyle ölüm yaşandığını, adli bir vaka olduğunu, gerekli işlemlerin yapıldığını ifade ediyor" ifadelerini kullandı.