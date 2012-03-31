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'Mahir Çayan ve arkadaşlarının isimleri sokaklara verilsin'

CHP, Mahir Çayan ve arkadaşlarının kamusal alanlara verilmesi için kanun teklifi verdi

31 Mart 2012 20:03

 

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara
 

 
CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, 30 Mart 1972 tarihinde Tokat’in Niksar İlçesi Kızıldere Köyü’nde öldürülen Mahir Çayan ve arkadaşlarının isimlerinin uygun görülen kamusal alanlara verilmesi için kanun teklifi verdi. Düzgün teklifinde, bu yolla isimlerin gelecek nesillere taşınacağına dikkat çekti.

“Bu kanun teklifi bir itibar iadesi değildir” denilen teklifte , “Anayasa’ya tam bağlılık ve tam bağımsızlık için mücadele eden Mahir Çayan ve arkadaşlarının itibar iadesine ihtiyaçları yoktur. Onların zaten toplumumuzda iyi bir itibarları vardır ve var olan bu itibarlarının hukuksal alanlarda da tescil edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple Mahir Çayan ve arkadaşlarının adları ve yaptıkları gelecek nesillere taşınmalıdır” denildi.

TBMM Başkanlığı’na verilen kanun teklifi ve gerekçesi şöyle:

12 Mart 1971 muhtırasından sonra yakalanan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarını engellemek için canları pahasına mücadele veren ve vatanını seven yiğit gençler Mahir Çayan,  Sinan Kazım Özüdoğru, Hüdai Arıkan, Ertan Saruhan, Saffet Alp,  Sabahattin Kurt,  Nihat Yılmaz, Ahmet Atasoy, Cihan Alptekin, Ömer Ayna 30 Mart 1972’de Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Kızıldere köyünde öldürüldüler.

Mahir Çayan ve arkadaşları NATO’ya bağlı Ünye Radar Üssü’nden kaçırılan İngilizlere karşılık Denizlerin idamlarının durdurulmasını hiçbir yurtsever ve devrimcinin asılmamasını istediler. Mahir Çayan da diğer 68 kuşağı devrimcileri gibi kendisini 2. Kurtuluş Savaşçısı olarak adlandırmıştı ve mücadelesi emperyalizme karşı Ulusal Kurtuluş mücadelesiydi. Milliyetçi ve devrimci hareketin bayrağını Denizlerle beraber en önde taşıyanlardandı.

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