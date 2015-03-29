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Mahir Çayan ve arkadaşlar 43 yıl önce öldürüldükleri yerde anıldı

THKP-C lideri Mahir Çayan ve arkadaşlarının ölüm yıl dönümünde Kızıldere'de anma etkinlikleri düzenlendi

29 Mart 2015 21:38

Tokat’ın Almus İlçesi'ne bağlı eski ismi 'Kızıldere' olan Ataköy Beldesi'nde 1972 yılında çıkan çatışmada öldürülen Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP-C) lideri Mahir Çayan ve arkadaşları anıldı.

DHA'da yer alan habere göre, anma programına katılmak için farklı illerden otobüs ve minibüslerle gelen yaklaşık 600 kişi Ataköy Beldesi girişinde jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Çok sayıda askerin güvenlik önlemi aldığı anma programına katılan grup, kimlik kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra grup döviz ve pankart açıp sloganlar atarak 3 kilometre uzaklıkta bulunan Mahir Çayan ve arkadaşlarının güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiği evin önüne gitti. Gruptakiler sırayla çatışmanın yaşandığı evi gezdi. Anma töreninde konuşan TAYAD Üyesi Ahmet Kulaksız, şöyle dedi:

"30 Mart Kızıldere olayının yıldönümü ve her yıl olduğu gibi geleneksel olarak Türkiye’nin her yerinden gelen birçok insan burada hayatını kaybeden devrimcileri anmak için toplanıyor. Bu toplantının burada yapılması bizim için anlamlıdır. Çünkü katliamın yapıldığı yerde, katliamı lanetlemek ve katliamda hayatını kaybedenleri sahiplenmenin daha anlamlı olduğunu düşünüyoruz."

Grubun anma programı devam ederken, her hangi bir olay meydana gelmemesi için çok sayıda askerin görevlendirildiği görüldü.

 

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