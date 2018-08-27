Mahfi Eğilmez'den Türk futbolu için basit öneriler

*Mahfi Eğilmez

Ekonomiden, paradan, kurdan sıkılmış birçok izleyici var. Zaman zaman ben de çok sıkılıyorum. Çünkü sürekli aynı konular, aynı hatalar ve aynı öneriler çerçevesinde dolanıp duruyoruz. Onun için haftaya bir futbol yazısıyla başlayayım.

Türk futbolunu geriye düşüren birçok neden var. Bunların bazıları sahadaki olaylarla ilgili bulunuyor. Yıllar önce söylemiştim, bir kez daha yazayım belki bir işe yarar.

Türkiye’de hiçbir futbol maçı yeterli süre oynanmıyor. Maçların sonuna eklenen 3 – 5 dakika da bu kayıpları kapatmaya yetmiyor. Bunun çeşitli nedenleri var ama en yaygın olanları üç tane: (1) Hakeme itirazla kaybedilen zaman, (2) Gol sevincinin uzamasıyla kaybedilen zaman, (3) Sakatlık bahanesiyle yerde yatmaların yarattığı zaman kayıpları. Bunların her üçü de inanılmayacak kadar fazla süre çalınmasına yol açıyor. İlk ikisinin hiçbir toleransa yer bırakmayacak biçimde uygulanacak sarı kart cezasıyla çözümlenebileceğini düşünüyorum. Sonuncusu için bir çözüm önerim var ama ondan önce olayın nasıl olduğunu hatırlatayım.

Özellikle maçın son 15 – 20 dakikasına galip giren takımın oyuncuları en ufak bir temasta hatta bazen temas olmadan kramp bahanesiyle kendisini yere bırakıyor ve bu yolla oyunun 2 – 3 dakikasını çalıyor. Bu tür sakatlıkların sahte olduğunu, oyundan sakatlanıp çıkan oyuncunun saniyeler içinde tekrar oyuna dönmesinden anlamak mümkün. Çözüm önerim şu: Sakatlanıp da oyundan çıkan oyuncunun maça yeniden dönmesi için en az 3 dakika dışarıda kalması ve tedavisinin yapılması kural haline getirilmeli. Süreyi 4’üncü hakem tutabilir. Bu bir ceza olarak uygulanmamalı, bir sağlık kuralı haline getirilmeli. Böylece takımını en az 3 dakika 10 kişi oynamak zorunda bırakmamak için sahte sakatlanma yoluna giden oyuncuların bu davranışa son vereceğini düşünüyorum. Dünyada böyle bir uygulama yok. Bu öneriyi UEFA kabul eder mi etmez mi bilmiyorum. Çünkü bu tür sahte sakatlıklar bizde ve bazı ülkelerde var. Avrupa ülkelerinin çoğunda bu tür yaygın uygulamalara rastlanmıyor. O nedenle eğer bunu uluslararası bir kural olarak kabul ettirmek mümkün değilse, durum açıklanarak, UEFA’dan bu uygulama için özel izin alınabilir diye düşünüyorum.

Bir başka çözüm önerisi futbolda oynanan sürenin basketboldaki gibi net süre olmasının sağlanması olabilir. Süre brüt 90 dakika değil net 60 dakika olarak belirlenir ve topun oyunda kalmadığı sürelerde saat durur. Bu uygulama için basketbolda olduğu gibi bir masa hakemleri ekibi olması ve statlardaki saatin bu uygulamayı yansıtması gerekir. Bu durumda orta hakemin saatle işi olmaz. Bunun tek sakıncası maçların bitiş sürelerinin birbirinden farklı zamanlarda olması olacaktır.

Bu yazı ilk olarak Mahfi Eğilmez'in kişisel blogunda yayınlanmıştır.