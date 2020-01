Mahfi Eğilmez'den ekonomi öğrencilerine ek okuma listesi

Mahfi Eğilmez*

Öğrenciliğimde Mülkiye’de bize ilgili derste okutulan kitabı 3 kere okumak yerine bir kez okuyup başka okullarda okutulan aynı konudaki kitapları da birer kez okuyordum. Mesela mikroekonomiyi hocanın ders notlarından çalışmanın yanında Sencer Divitçioğlu’nun Mikroiktisat ve Yüksel Ülken’in Fiyat Teorisi kitabından çalışmıştım. Makroekonomiyi dersteki notlarımın yanında Sabri Ülgener’in Milli Gelir, İstihdam ve Büyüme ve Sadun Aren’in İstihdam, Para ve İktisadi Politika kitaplarından çalışmıştım. Böylece ders notlarını ya da okutulan kitabı ezberlemek yerine farklı yazarların farklı değerlendirmelerini okumak şansım olmuştu. Benim gibi farklı kaynaklardan çalışmak yerine ders notlarını ezberleyenler zaman zaman benden yüksek not almışlardı. Ben ona hiç aldırmadım. Çünkü amacım çok yüksek not almak değildi, gerçekten öğrenmek ve öğrendiğimi kullanmak istiyordum. Yaşama atıldığımızda baktım yaşam bana ezberleyenlerden daha yüksek notlar veriyor. Bunun nedeninin farklı kaynaklardan okuyarak farklı bakış açılarından bir sentez çıkarmayı becerebilmemde yattığını düşünüyorum.

Aşağıdaki listeyi böyle bir ek liste olarak alın. Yani derslerde size okutulanların yanında bu listede saydığım kitapları okumanın size ileride çok önemli katkı yapacağını düşünüyorum. Bu liste ana dalı ekonomi olanlar için hazırlandı. Buna karşılık işletme, finans, maliye, çalışma ekonomisi, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler gibi iktisadi ve idari bilimler fakültelerindeki diğer bölümlerde okuyanlar için de her bir yılın listesinin ilk iki kitabı bu tür bir çalışma için yararlı olacaktır.

Buradaki liste KPSS ya da diğer sınavlar için hazırlanmış bir liste değildir. Bu amaca da yardımcı olabilir ama listenin asıl amacı ekonomide analiz yapmak isteyenlere yol göstermektir. Kuşkusuz herkesin farklı listeleri olabilir. Ben burada Türkçe kitapları veya Türkçe’ye çevrilmiş kitapları paylaşmayı tercih ettim. Kuşkusuz bu listeye birçok başka kitap eklenebilir, bazı kitaplar çıkarılıp yerine başkaları konulabilir, yabancı dildeki kitaplar işin içine girince liste değişebilir. Bunlar benim önerilerim. Başkalarının başka önerileri olabilir. Bu listeyi yalnızca bir öneri listesi olarak kabul edin.

Listedeki harflerin anlamı: K: Kolay, Z: Zor, O: Orta zorlukta

Birinci Yıl



Mahfi Eğilmez: Örneklerle Kolay Ekonomi (K)

Sadun Aren: Ekonomiye Giriş (K)

Alaeddin Şenel: İnsanlık Tarihi (Z)

Tevfik Güran: İktisat Tarihi (K)

Paul Newbold: İşletme ve İktisatçılar için İstatistik (O)

İkinci Yıl

Mahfi Eğilmez: Mikroekonomi (Z)

Mahfi Eğilmez: Makro Ekonomi (O)

Mahfi Eğilmez: Kamu Maliyesi (K)

Alpha C. Chiang ve Kevin Wainwright: Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri (Z)



Üçüncü Yıl



Erdal Ünsal: Makroekonomi (O)

Zeynel Dinler: Mikroekonomi (Z)

Mahfi Eğilmez: Ekonomi Politikası (K)

Fatih Özatay: Parasal İktisat (Z)

Frederic Mishkin: Finansal Piyasalar ve Finansal Kurumlar (K)

Abdurrahman Akdoğan: Kamu Maliyesi (K)

Dördüncü Yıl:

Mahfi Eğilmez: Ekonomide Analiz (O)

Gülten Kazgan: İktisadi Düşünce Tarihi veya Politik İktisadın Evrimi (Z)

Halil Seyidoğlu: Uluslararası İktisat (Z)

Erinç Yeldan: İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri (O)

Ted Walther: Dünya Ekonomisi (O)

Yakup Kepenek: Türkiye Ekonomisi (K)

Damodar N. Gujarati ve Dawn C. Porter: Temel Ekonometri (Z)



Üçüncü yıldan itibaren bunlara ek olarak okunabilecek kitaplar:



Adam Smith: Milletlerin Zenginliği (Z)

David Ricardo: Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri (Z)

John M. Keynes: Genel Teori (Z)

Alfred Marshall: Principles of Economics (Z)

Karl Marx: Kapital (Z)

* Bu yazı Mahfiegilmez.com'dan alınmıştır