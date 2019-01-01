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Ekonomi

Mahfi Eğilmez'den 'dolar 7.5 TL olacak' açıklaması: Kur tahmini yapmanın saçmalığını göstermek için...

"Bir toplantıda örnek olarak verdiğim dolar kuru düzeyinin tahminim gibi yorumlanması yanlıştır"

01 Ocak 2019 22:36

T24

Ekonomist Mahfi Eğilmez, dolar kurunun 2019 yılında 7.5 TL olacağını öngördüğüne dair haberlere açıklık getirdi. Medyada yer alan haberin,  ‘kur tahmini yapmanın saçmalığını göstermek için’ bir sunumda verdiği örnek olduğunu kaydeden Eğilmez, “Bunları sakın ciddiye almayın uyarısıyla verilmiş ironik değerlerdir. IMF’nin kur tahmini yapmadığını konuyla ilgili herkes bilir” dedi.

Yeni yılın ilk gününde gündeme gelen haberde, Eğilmez’in dolar kurunun 2019 yılında 7.5 TL olacağını öngördüğünü ve yeni yılda IMF'nin dolar kuru beklentisinin ise 10.21 TL olduğunu söylediği kaydedilmişti. Eğilmez ise konuya dair Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Defalarca söyledim, tekrar söylüyorum ben son 2 yıldır kur tahmini yapmıyorum. Bir toplantıda örnek olarak verdiğim Dolar kuru düzeyini tahminim gibi yorumlanması yanlıştır. Kur tahminim yoktur.

Bu sunumda yer alanlar kur tahmini değildir. Böyle bir ortamda kur tahmini yapmanın saçmalığını göstermek için "bunları sakın ciddiye almayın" uyarısıyla verilmiş ironik değerlerdir. IMFnin kur tahmini yapmadığını konuyla ilgili herkes bilir."

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