Mahfi Eğilmez yazdı: IMF’ye göre 2022’de dünya

*Dr. Mahfi Eğilmez

IMF, yılda iki kez (Nisan ve Ekim aylarında), ülkelerden topladığı verilere ve bilgilere dayanarak Dünyanın Ekonomik Görünümü Raporu (World Economic Outlook Report) yayınlar. 2021 yılı Ekim ayı raporu yeni yayınlandı. Bu rapordaki verilere göre 2021 yılının nasıl sonuçlanacağı ve 2022 yılında neler olacağını IMF’nin tahminleri çerçevesinde ele alalım. Önce dünyanın genel ekonomik görünümüne bir bakalım:

Buna göre toplam 196 ülkenin 40’ı gelişmiş ekonomi, 156’sı da gelişmekte olan ekonomi. 40 gelişmiş ülke dünya nüfusunun yüzde 14’üne sahip olduğu halde dünya gelirinin yüzde 42’den fazlasını alıyor ve dünya ihracatının yüzde 63’ünü yapıyor. Buna karşılık 156 gelişmekte olan ülke dünya nüfusunun yüzde 86’sına sahip olduğu halde dünya gelirinden yüzde 57,5 pay alıyor ve dünya ihracatının yüzde 37’sini yapıyor.

Görüleceği gibi bu tabloda ciddi bir adaletsizlik var.

Şimdi gelelim IMF’nin çeşitli ülkelerin başlıca ekonomik göstergeleriyle ilgili tahminlerine (%):

IMF, dünyanın 2021’de yüzde 5,9 büyümesine karşılık 2022’de hız keseceğini ve büyümenin yüzde 4,9’a düşeceğini öngörüyor. Salgın sonrası bu tabloya aldığımız bütün ülkeler için büyüme beklentileri oldukça yüksek. Yalnızca Rusya ve Türkiye’nin 2022’de oldukça ciddi biçimde hız keseceği tahmin ediliyor. Rusya ve Türkiye dışındaki tahminleri iyimser bulduğumu belirteyim. Enflasyon ve işsizlik konusunda IMF’nin bu tabloya giren ekonomilerle ilgili bütün tahminleri iyimser görünüyor. Gelişmiş ülkelerin 2022’de ciddi enflasyon sorunları yaşamasını bekliyorum. ABD ile ilgili veriler Fed’in enflasyon konusundaki ‘geçici gelişme’ değerlendirmesinin pek doğru olmadığını gösteriyor. Tablonun bana göre en tutarlı tahminleri cari dengeyle ilgili olanları.

Özellikle enflasyon alanında ABD ve Euro Birliği ülkelerinin durumu çok karışık görünüyor. Parasal genişlemeyi durdursalar ekonomik canlılık kaybolacak, faizi artırsalar ekonomik canlanmanın kaybolmasına ek olarak dünyaya dağılmış bulunan Dolar ve Eurolar ülkesine dönecek ve bu da enflasyonda yeni bir artış dalgası yaratacak.

Kanımca, küresel sistem 2022’de IMF tahminlerinde görüldüğü gibi rahat değil, enflasyonun da zorlamasıyla oldukça zor bir yıl geçirecek.

Bu yazı Mahfi Eğilmez'in kişisel blogundan alınmıştır.