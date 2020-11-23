Mahfi Eğilmez yazdı: Gelir sıralamasındaki yerimiz

*Mahfi Eğilmez

Bu alt bölümdeki tablolar https://www.knoema.com/ sitesinden alınmıştır (söz konusu site de bu verileri IMF’den (https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October), IMF de bu verileri ülkelerden almıştır.

Tabloların incelenmesinden görülebileceği gibi Türkiye 1990 yılında da 2019 yılında da GSYH büyüklüğü olarak dünyada 19’uncu sırada yer alıyor. Kişi Başına Gelir sıralamasında ise 1990’da 49’uncu sıradayken 2019’da 74’üncü sıraya gerilemiş görünüyor. Aradan geçen 30 yılda Türkiye GSYH’sini ve kişi başına gelirini artırmış görünse de diğer ülkelerin artışları yanında ilave bir ilerleme sağlayamamış hatta kişi başına gelir sıralamasında ciddi bir düşüş yaşamış bulunuyor.

Faizi, kuru, borsayı bir yana bırakıp üretime, verimliliğe, rekabete dönük kalıcı sosyal, siyasal ve ekonomik çözümlere girişmenin zamanı geldi de geçiyor. Dünyada faizi artırarak ya da indirerek ileri gidebilmiş ülke yok.

Ek Tablo: Türkiye'nin GSYH ve Kişi Başına Gelir Açısından Dünya Sıralamasındaki Yeri (Yıllar İtibarıyla 1990 - 2019) (Kaynak: https://knoema.com/atlas)

Bu yazı Mahfi Eğilmez'in kişisel blogundan alınmıştır