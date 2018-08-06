Mahfi Eğilmez yanıtladı; döviz kuru neden başını alıp gitti?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz imkânı oranı üst sınırının yüzde 45'ten yüzde 40'a düşürerek kura müdahale etmesi dolar/TL'nin 5.2815 ile rekor kırmasına engel olamadı. Eski Hazine Müsteşarı ekonomist Mahfi Eğilmez, dolardaki yükselişin nedenini açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Eğilmez, "Piyasanın faiz artışı beklediği bir ortamda MB, ROM değişikliğiyle yetindi. Bu durumda piyasalar MB'nin faizi artırmakta sorun yaşadığı izlenimine kapıldığı için Dolar kuru aldı başını gitti. ROM değişikliği yapmasa daha iyiydi" yorumunda bulundu.