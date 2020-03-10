Mahfi Eğilmez: Türkiye geniş işsizlikte yüzde 20'nin üstünde, risk priminin en yüksek olduğu 4. ekonomi

2019 Aralık ayı işsizlik rakamlarını değerlendiren eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin geniş işsizliğin yüzde 20,2 oranına yükseldiğini ifade etti.

Vakit geçirmeden risk priminin (CDS primi) düşürülmesi gerektiğini belirten Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin risk priminin en yüksek olduğu 7 ekonomi arasında 4. sırada yer aldığını söyledi.



Eğilmez'in paylaştığı listede, Türkiye; Venezuela, Arjantin ve Ukrayna'nın ardından 422 CDS primi puanıyla en riskli ülkeler arasında yer alıyor.

Mahfi Eğilmez'in konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından paylaştığı iletiler şöyle:

Geniş işsizlik nedir?

Geniş tanımlı işsizlik hesaplaması klasik dar tanım kapsamında yer alan işsizler yanında, iş bulma ümidini kaybeden işsizleri, iş aramayan ancak çalışmaya hazır olan işsizleri, mevsimlik ve zamana bağlı eksik çalışanları kapsayan alternatif işsizlik tanımıdır.