Mahfi Eğilmez dış ticaret verilerini yorumladı: Bir iyi, bir kötü haber...

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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Temmuz ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %11,6 artarak 14 milyar 77 milyon dolar, ithalat %6,7 azalarak 20 milyar 59 milyon dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında dış ticaret açığı %32,6 azalarak 5 milyar 982 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret verileri değerlendiren ekonomist Mahfi Eğilmez, bir iyi bir de kötü haber verdi. İthalatın son iki aydır düştüğünü ve dış ticaret açığının daraldığını belirten Eğilmez, "İyi haber; cari açık düşüyor. Kötü haber: Üretimimiz ithalata bağımlı olduğu için ithalatla birlikte büyüme de düşecek demektir" değerlendirmesinde bulundu.

Eğilmez'in dış ticaret verileriyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Temmuz ayında ihracat % 11,6 artarken ithalat % 6,7 düştü. İthalat son 2 aydır düşüyor. Dış ticaret açığı daralıyor. İyi haber: Cari açık da düşüyor. Kötü haber: Üretimimiz ithalata bağımlı olduğu için ithalatla birlikte büyüme de düşecek demektir."