Mahfi Eğilmez'den ekonomi yorumu: Kahve falı gibi; bir yol görünüyor, nereye gittiğini bilmiyoruz

Eski Hazine Müsteşarı ve İktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye’de geleceğe dönük tahmin yapmanın zor olduğunu belirterek, “Kahve falı gibi; bir yol görünüyor, nereye gittiğini bilmiyoruz” dedi. Eğilmez, fiyat artışları olacak endişesiyle herkesin evinin bakkal dükkânı gibi olduğunu, ürün stoklandığını bu yapıldığı için piyasanın canlı göründüğünü söyledi.

Mahfi Eğilmez, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen çevrimiçi “Ekonomi Buluşmaları: 2022’ye Girerken Türkiye Ekonomisi” toplantısında konuştu. Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü, demokrasi ve güçler ayrımı, bağımsız Merkez Bankası ve TÜİK, Varlık Fonu’nun kaldırılması gibi yapısal reformlar yapılmazsa, 2022’nin önceki yıllardan farklı olmayacağını vurgulayan Mahfi Eğilmez’den satırbaşları şöyle:

"2001 krizinden hemen sonra bankalardaki her 100 liralık mevduatın 57 lirası dövizdi. Şu anda her 100 liranın 56.5 lirası dövizde. Krizden hemen sonraki noktaya gelmişiz. Türk insanının kendi parasına olan güveni oldukça azalmış, bu ciddi bir sorun.

"Türkiye’nin batmasına engel olan tek şey yastık altı varlıkları"

"Bir günde bir ülkenin parası yüzde 25 değer kaybeder mi? Ediyor. Türkiye’nin batmasına engel olan tek şey yastık altı varlıkları. Türkiye’de toplam kayıtsız 500 milyar dolar altın ve döviz olduğu tahmin ediliyor.

"Ben de TÜİK’i savunmayı bıraktım"

"Açıklanan enflasyonla bizim hissettiğimiz enflasyon uyumlu değil. Ben uzun zaman TÜİK’e yöneltilen eleştirilere karşı çıktım. Ama artık ben de TÜİK’i savunmayı bıraktım. Enflasyon gerçek değil.

""Sürekli mucize bekliyoruz"

"Sürekli mucize bekliyoruz. Bir şey yapacağız kur yükselecek cari açık azalacak... Böyle bir dünya maalesef yok."