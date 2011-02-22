Mahfi Eğilmez: Bu maçı kaçırmayın

T24 - Türkiye'de Kadın Voleybol Kulüpleri Avrupa'da ve dünyada önemli başarılara imza atıyor. CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan 4 takımdan 3'ünü Türk kulüpleri oluşturuyor. Radikal gazetesi yazarı Mahfi Eğilmez, "İlk dünya şampiyonluğunun ardından ilk Avrupa Şampiyonlar Kupası'nı takımlarımızdan birinin kazanmasını bekliyoruz" dedi.

Mahfi Eğilmez'in Radikal gazetesinde "Bu maçı kaçırmayın" başlığıyla yayımlanan (22 Şubat 2011) yazısı şöyle:



Bu maçı kaçırmayın

Kadın voleybolunda milli takımımızdan tutun kulüp takımlarımıza kadar öteki spor dallarıyla karşılaştırılamayacak kadar yüksek ve sürekli bir başarı var. Bu başarıda Eczacıbaşı grubunun, Vakıfbank ve Güneş Sigorta’nın yıllar yılı bu dala verdiği destek çok önemli. Son yıllarda Acıbadem grubunun işin içine girerek Fenerbahçe ile birlikte kurduğu takım birden Avrupa’nın en önemli takımı haline gelince Galatasaray da aynı yolu izlemeye karar verdi. Ve çok doğru yaptı.

Son iki yılda milli takımımız dünya altıncısı olurken Fenerbahçe Acıbadem, Avrupa Şampiyonlar Ligi ikincisi oldu ve ardından da dünya şampiyonluğuna ulaştı. Bu yıl CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde üç takımımız mücadele ediyor. Fenerbahçe Acıbadem lig şampiyonu, Vakıfbank GSTT lig ikincisi olarak ve Eczacıbaşı Vitra da davetli (wild card) olarak katıldığı şampiyonlar liginde gruplarını lider olarak bitirdiler. Fenerbahçe Acıbadem ev sahipliği yapacağı için doğrudan final four’a katılacak. Eczacıbaşı Vitra ile Vakıfbank GSTT son 6’ya kaldılar. 23 Şubat ve 4 Mart’ta birbirleriyle iki maç yapacaklar ve kazanan final four’a kalacak. Birkaç kez yazdım, bir daha yazayım. Bu üç takımımız şu anda Avrupa’nın en iyi dört takımından üçü. Dördüncü takım da Volero Zurich’i eleyerek final four’a kalması beklenen İtalyan Scavolini Pesaro. Ne yazık ki kurallar gereği bu aşamada iki Türk takımı birbiriyle eşleşmiş bulunuyor. Yoksa final four, Scavolini Pesaro, Eczacıbaşı Vitra, Vakıfbank GSTT ve Fenerbahçe Acıbadem arasında oynanacaktı. Bu durumda bizim iki takımdan hangisi ötekini elerse yine kurallar gereği final four’da Fenerbahçe Acıbadem ile karşılaşacak ve o maçın galibi finalde muhtemelen Scavolini Pesaro ile oynayacak.

Kadın voleybolunda bu kadar büyük bir başarı gelmiş olmasına karşın bu maçların yayımlanması konusu ne yazık ki bir türlü yerli yerine oturtulamıyor. Türkiye ligi maçlarının bir bölümü yayımlanıyor, bir bölümü yayımlanmıyor, Avrupa Şampiyonlar Ligi maçlarının yayımlandığı kanallar ise sürekli değişiyor. CEV kadınlar Avrupa şampiyonlar ligi maçlarının yayıncısı olan TRT, bu maçları bugüne kadar TRT Anadolu kanalından yayımladığı halde Eczacıbaşı Vitra ile Vakıfbank GSTT arasındaki final four’a kalma mücadelesini bu kez TRT Avaz yayımlayacakmış. TRT’nin bir de spor kanalı var. Eğer bu kanal yetişmiyorsa ikinci bir spor kanalı açıp bütün aldıkları maçları buradan yayımlasalar olmaz mı? Her seferinde insanlar yeniden maçların hangi kanalda yayımlanacağı bilmecesini çözmekle mi uğraşacaklar? Futbolda üç kuruşluk başarı yok, ama yayımlama işinde yarış var. Kadın voleybolunda inanılmaz bir başarı var, ama yayın işi tam bir karmaşa halinde.

TRT’den beklentimiz, 19–21 Mart tarihleri arasında yapılacak olan final four maçlarını önceden belirlenmiş bir kanaldan ve mümkünse TRT Spor kanalından yayımlamalarıdır. Türk spor tarihinin en önemli olaylarından birisine tanıklık yapılacak olan bu turnuvayı yayın hataları ve düzensizliğiyle zehir etmeyelim.

Takım sporlarında Fenerbahçe Acıbadem’in elde ettiği tarihimizin ilk dünya şampiyonluğunun ardından tarihimizin ilk Avrupa Şampiyonlar Kupası’nı da takımlarımızdan birisinin kazanmasını bekliyoruz. Türk takım sporları tarihinin en büyük başarısına şimdiden imza atmış olan bu üç kulübümüze sonsuz başarılar diliyoruz. Avrupa’nın en iyi takımları arasında yer alan Eczacıbaşı Vitra ve Vakıfbank GSTT maçlarını kaçırmamanızı öneriyorum.



