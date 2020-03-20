Mahfi Eğilmez: Bir doktorun mektubu ve yanıtım

Mahfi Eğilmez

Mektup

‘Sayın hocam selamlar, Olağanüstü bir durum yaşanıyor, belki birkaç güne kadar başımızı kaşıyacak vaktimiz olmayacak. İçimden geçenleri sizinle paylaşmak ve fikrinizi almak istiyorum. 44 yaşında bu ülkenin yetiştirdiği bir anestezi uzmanıyım. Hayatım çalışarak geçti, bir sürü felaket gördüm ve görev aldım, bunda da üzerime düşen ne varsa yapmaya çalışacağım. Benim 10 yaşında bir oğlum var onun geleceğini düşünmek zorundayım. Sizin fikriniz burada değerli oluyor.

En kötüsü olan benim ölümüm üzerinden yürüyelim, çünkü virüse maruz kalma olasılığım diğer insanlara göre çok daha yüksek. Siz bir yazınızda devletlerin iflas etmediğini söylemiştiniz hocam.

Özetle sorum şu: Bu küresel krizde CDS primimiz 500’ün üzerine çıkmışken bu halimizle biz bu krizden çıkmayı başarıp en azından benim oğlumun okuyup bir şeyler olabileceği bir Türkiye’yi görebilecek miyiz? Bu mümkün mü cevaplarsanız çok sevinirim.

Saygılar.(İsim)

’Yanıtım

‘Sevgili (İsim),Siz 44 yaşındasınız ben 70. Ben sizden çok daha fazla felaket gördüm. Ama bu korona virüs sanırım en ağırlarından birisi. Benim de torunlarım var. 10 yaşındaki oğlunuzun ve benim torunlarımın geleceğinin çok daha iyi olacağına inanıyorum. Bizim kendimizle ilgili önlem almamız çok daha kolay. Sonuçta evden çıkmayarak tehlikelerin çoğundan korunmuş olabiliyoruz. Doktorların ve sağlık sektöründeki bütün görevlilerin işi çok zor. Benim de doktor yeğenlerim var. Neredeyse günde 18 saat görev başındalar. Kendinize dikkat edin. Çünkü sizler tehlikenin ortasındasınız. Bunun öyle söylendiği kadar kolay olmadığını tahmin edebiliyorum. Ama elden geleni yapın lütfen.Dünya bugünleri aşacaktır, hiç kuşkum yok. Ama sizlerin, hepimizin en az zararı gördüğü şekliyle aşması çok önemli. Bu salgını ikinci dünya savaşına benzetenler var.

İkinci dünya savaşı tam bir yıkım oldu Avrupa için. Ama ertesinde Avrupa bu felaketin içinden yeniden ayağa kalktı ve özellikle savaşın mağlubu olan Almanya adeta bir güneş gibi doğdu. Hiç kuşkum yok insanlık bu derdi de çözecek ve gelecekte bu günler orta çağdaki veba günleri gibi kötü bir anı olarak hatırlanacak.

Türkiye de çıkacak bu badireden. Ondan da hiç kuşkum yok. Türkiye pek çok badire atlattı geçmişte. Ama bu olayla birlikte pek çok şey değişecek kuşkusuz. Eskilerin bir sözü vardır: 'Her şerde bir hayır vardır' (her kötülükte bir iyilik vardır) diye. Türkiye, belki bugünlerden dersler çıkarıp yapısal reformlarını yapmaya girişecek ve çocuklarımızın, torunlarımızın bizim çektiğimiz sıkıntıları çekmeyeceği bir geleceği inşa edecek. Bu kötülükten de bir iyilik çıkar umarım.

Umut her zaman vardır.Sizin bu zor günlerdeki özverili çabalarınızı unutmayacağız.

Sevgiyle Mahfi Eğilmez’

Bu yazı Mahfi Eğilmez'in kişisel blogundan alınmıştır