-MAHDUM GATA'DA KONTROLDEN GEÇTİ ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Afganistan Türklerinin Lideri ve Afganistan Yüksek Barış Konseyi Üyesi Abdulkerim Mahdum, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) sağlık kontrolünden geçti. Edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun daveti üzerine Afganistan Yüksek Konsey Başkanı Burhaneddin Rabbani başkanlığındaki heyetle Ankara'ya gelen Mahdum, kalp kapakçıkları ve troid bezlerinde büyüme teşhisi ile tedavi altına alındı. Mahdum'un ayrıca katarakt ameliyatı olacağı öğrenildi. Türkiye'deki temasları kapsamında Konya'da çeşitli ziyaretlerde bulunduğu ve Afganistanlı öğrencilerle bir araya geldiği bildirilen Mahdum, 1982 yılında 4 bin 500 Türk asıllı Afgan göçmenin Türkiye'ye gelmesini sağlamıştı. Söz konusu göçmenlerden Türkmen asıllı olanlar Tokat'a, Özbek asıllı olanlar Hatay ve Gaziantep'e, Kazak asıllı olanlar Kayseri'ye, Kırgız asıllı olanlar da Van'a yerleştirilmişlerdi. Abdulkerim Mahdum, Afganistan Yüksek Konsey Başkanı Burhaneddin Rabbani'nin Türkiye temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmüştü.