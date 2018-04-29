Mahçupyan'dan AKP'ye 'Gül' tepkisi: Bu noktadan sonra kazansanız ne olacak?

Bir dönem eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığı görevini üstlenen Karar yazarı Etyen Mahçupyan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin "ortak adayı" olacağı iddiası sonrası AKP kanadından gösterilen tepkileri eleştirdi.

"Gül aday olmasın diye defalarca heyet gönderen iktidar sahiplerinin, kamuoyu önünde FETÖ/PKK çeşitlemeleri eşliğinde tavsiye kılığında tehditler savurması, izana ve saygıya sığmayan bel altı hamleleri yapması halk vicdanında kaçınılmaz olarak yer edecek" diyen Mahçupyan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu noktadan sonra kazansanız ne olacak? İktidarı can simidi olarak gören bir bağımlılık düşkünlüğünden bu ülkeye ne hayır gelebilir?"

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına Gül'ün, muhalefetin ortak adayı olarak çıkacağı yolundaki iddia, AKP ve iktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarlarının tepkisini çekmişti.

Başbakan Binali Yıldırım, "Abdullah Bey’in gelip, 'Ben partimin emrindeyim. Ne görev veriliyorsa ben hazırım' demesini beklerdim", "AK Parti ona bütün makamları verdi. Yeni söylenecek bir şey yok, bundan sonrası tekrara giriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, konuya ilişkin olarak kendisine yöneltilen soruya "Üzüldüm. Bizden de birilerini kandırabilirler. Partiden ayrılanlar olabilir. Tek tek isim isim biliyorum, görüşenleri. Ne yapmaya çalıştıklarını" yanıtını vermişti.

Daha sonra Erdoğan'ın, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı, Gül'ü ikna etmek için Erbakan Ödülleri gecesine yolladığı iddia edilmişti. Bu iddia, hâlâ yalanlanmış değil.

Etyen Mahçupyan, "Ayıp ve ötesi" başlığıyla yayımlanan (29 Nisan 2018) yazısında şu ifadeye de yer verdi:

"Bütün bu siyasetçiler ileride halkın önüne çıkmaya, yüzüne bakmaya devam edecek. İnsanlar da onların gözüne, içlerini okuyarak bakacaklar… Maalesef bazı yaptıklarınız siz ne denli çabalasanız, üretilmiş gündemlerle gizleseniz ve gücünüz sayesinde konuşulmaz kılsanız da, ömür boyu alınlarda kazılı kalır."