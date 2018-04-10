Mahçupyan: Türkiye'nin beka sorununun nedeni PKK, IŞİD veya FETÖ değil, kendisi

Bir dönem eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığı görevini de yürüten Karar yazarı Etyen Mahçupyan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından da sık sık dillendirilen "beka sorunu" ile ilgili olarak "Bugün Türkiye’nin gerçekten de bir beka sorunu var. Ama bunun nedeni PKK, IŞİD, FETÖ, ABD, Rusya vs değil. Kendisi" dedi.

Mahçupyan, "Beka meselesi" başlığıyla yayımlanan (10 Nisan 2018) yazısında demokratik ilkeler üzerinden, kültürel, kimliksel çoğulculuğu sindirerek, toplumun tercihlerine ve geleceğine ipotek koymadan bir yeniden inşa sürecine girilmedikçe de söz konsu beka sorununun katmerleşerek devam edeceğini savundu.

" ‘Düşman’ aktörler bugün de aynen geçmişteki gibi, Türkiye’nin bu zayıflığından yararlanarak tehdit oluşturabiliyor" diyen Mahçupyan, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye güçlü potansiyelleri olan ama zayıf bir ülke. Öte yandan bu zayıflıkla yüzleşebildiği takdirde, onu alt edebilecek esneklik ve birikime de sahip. Ne var ki siyaset alanının toplumsal dinamikleri iğdiş etme gücü devam ederken, bugün o siyaset alanının bizatihi yozlaşması ve kurumsal yapının iflası tehlikesi ile karşı karşıyayız. Bu durum ‘siyaseti’ halkın ideolojik ve psikolojik manipülasyonu olarak yeniden tanımlarken, ‘beka meselesi’ de bir tehdit unsuru olarak toplumu ‘millilik’ etrafında tek tipleştirmek üzere kullanılıyor.

"Ama bu daha da kişiliksizleşmiş, özgüvenini yitirmiş, böbürlenme dışında fikriyatı kalmamış, edilgen ve kırılgan bir ülke demek. Gerçekten de beka sorunu olan bir ülke."