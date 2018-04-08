Mahçupyan: Mesajları, Erdoğan'ın ruh hâlini ortaya koyuyor; ilginç ve anlamlı

Karar yazarı Etyen Mahçupyan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirdi. Bir dönem eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığını yürüten Mahçupyan, "Söz konusu mesajlar Erdoğan’ın ruh halini, kendisi ile ilgili algısını, anlam dünyasını ve tahayyüllerini ortaya koyduğu için ilginç ve anlamlı" dedi.

Liderlerin her söylediğinden anlam ve ahkam çıkarmanın doğru olmayacağını belirten Mahçupyan, "Diriliş ihtiyacı" başlığıyla yayımlanan (8 Nisan 2018) yazısında kontrolü sürekli elinde tutmak isteyen bir siyasetçinin bazen günde birkaç kez konuşma yapmasının gerekebileceğini söyledi.

Mahçupyan, her konuşma içeriğinin farklı olmasını, siyaseten anlamlı mesajları içermesini beklemenin gerçekçi olmayacağını belirtti, "Nitekim örneğin Erdoğan’ın kalıplaşmış ve hemen her seferinde tıpatıp aynı cümlelerle dile getirdiği paragraflardan oluşan söylem pratiğini de yadırgamamak lazım" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın Samsun ve Ordu İl Kongreleri'nde yaptığı konuşmayı hatırlatan Mahçupyan, "Bu cümleleri Afrin harekatı için marş besteleme veya İstiklal Marşı’nın güftesine yeni beste yapılması çağrıları ile birlikte düşünmek lazım" diye yazdı.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, Samsun'da yaptığı konuşmada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı harekâtına değinmiş, "Vatanımızı bölemeyecekler, böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz. İnlerine kadar kovalayacağız dedik. Suriye’ye kaçtılar yine kovaladık" demişti.

Partisine yönelttiği "metal yorgunluğu" eleştirilerini de hatırlatan Erdoğan, "Artık metal yorgunluğu yok, Afrin’le beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı. Genel Başkan olduğumda bir ‘metal yorgunluğundan’ bahsetmiştim. Şimdi diriliş hareketini Afrin ile başlattık, devamına var mıyız? Yeniden diriliş" ifadesini kullanmıştı.