Mahçupyan: Kendi ideolojik handikaplarımız, bizi Esad'ı seçmeye yöneltiyor

Karar yazarı Etyen Mahçupyan, ABD, İngiltere ve Fransa'dan oluşan koalisyon güçlerinin Suriye'ye yönelik düzenlediği hava harekâtıyla ilgili olarak "Her ne kadar dünya liderliğini temsil eden kişilerin rasyonalitesinden kuşku duymakta haklı olsak da, büyük güçlerin Suriye üzerinden savaşa girmesi daha düşük olan ihtimal" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Ne ABD ile müttefiklikten ne Rusya ile enerjiden güvenliğe kurduğumuz ilişkilerden ne de İran ile ilişkilerimizden vazgeçmeyiz" dediğini Hatırlatan Mahçupyan, "Gerçekçi olmak gerekirse, PYD ile Esad arasına sıkıştığımızı ve kendi ideolojik handikaplarımızın bizi ister istemez Esad’ı seçmeye yönelttiğini görmekte yarar var" dedi.

Türkiye'nin kendisini Sünni Araplar için mücadele hâlinde görebileceğini ifade eden Mahçupyan, "Savaş çıkmaz Esad kalır" başlığıyla (15 Nisan 2018) yazısında şu ifadeye de yer verdi:

"Ancak genelde Kürtleri yanımıza alamadığımız sürece Suriye’yi Esad’a teslim eden dinamiğe hizmet ederiz ve bunun bizi nerelere sürükleyeceğini de bilemeyiz."