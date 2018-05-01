Mahçupyan: Belki bir gün, Gül'ün bu siyasete birkaç gömlek fazla geldiğini düşünürüz

Karar yazarı Etyen Mahçupyan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çıkacağı yolundaki iddiayı ve sonrasında yaşananları değerlendirdi. "Geniş bir mutabakat sağlanmadığı için aday olmayacağını" duyuran Gül'le ilgili olarak Mahçupyan, "Sonuçta birçokları Gül’ü cesaretsiz bulabilir, hayal kırıklığı yaşayabilir. Ancak belki de bir gün geri dönüp baktığımızda Gül’ün bu siyasete ve çevresindeki yozlaşmaya birkaç gömlek fazla geldiğini düşüneceğiz" ifadesini kullandı.

Mahçupyan, "Abdullah Gül ne dedi?" başlığıyla yayımlanan (1 Mayıs 2018) yazısında, "İşin özünde Gül’ün adaylığı kabul etmeyi dikkate almasının altında esas olarak AK Parti’nin artık ‘kendisi’ olmaması, oysa Gül’ün hâlâ o çıkış prensiplerine bağlı kalması yatıyor" dedi. Mahçupyan, sözlerine şöyle devam etti:

"İşin ilginci, olayın anlamını en iyi yakalayanlardan birinin Kılıçdaroğlu olması. 'Yaptığı açıklamalar son derece değerli. Bu ülkeye hizmet etmiş cumhurbaşkanlığı yapmış birisinin kuvvetler ayrılığı ilkesine, liyakate, adalete, şeffaflığa vurgu yapması son derece önemli. Türkiye’de bugün için olmayan ama olmasını arzu ettiğimiz değerlere vurgu yapıyor… İktidar kanadının tepki göstermesi doğal. Bunların olmadığı bir süreci yaşıyoruz. Sayın Gül açıklamalarıyla Türkiye’de içinde olduğumuz sorunların çözümüne talip olduğunu da ifade etti. Farklı siyasal görüşlerde olsak bile Türkiye’nin menfaatleri için bir araya gelip tutarlı politika oluşturacağız."