Mahçupyan: Başbakanlık danışmanlığı, benim için reddedilmesi mümkün olmayan bir teklifti

Akşam gazetesi yazarı ve Âkil İnsanlar Heyeti üyesi Etyen Mahçupyan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başdanışmanı olacağı yönündeki haberler hakkında, "Yaptığımız görüşme benim açımdan genel olarak çok olumluydu. Benim için reddedilmesi mümkün olmayan, elimden ne gelirse yapabileceğim bir teklifti" dedi.

Gazeteci, yazar Etyen Mahçupyan, Başbakan Davutoğlu'nun başdanışmanı olduğu yönünde çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan'ın ulaştığı Mahçupyan, "Herhangi spesifik bir konuda danışmanlık yapacağım konuşulmadı" dedi.

Mahçupyan şunları söyledi:

"Sayın Başbakan ile geçtiğimiz hafta akil adamlar toplantısında görüştük ve kendisinden böyle bir teklif geldi. Haberlerde yeraldığı gibi herhangi spesifik bir konuda danışmanlık yapacağım konuşulmadı. Ermeni meselesi konusu hiç geçmedi. Kategorik olarak herhangi bir konu üzerinde durmadık. Bugün çok önemsiz görünen bir sorun yarın memleket meselesi haline gelebilir.

Yaptığımız görüşme benim açımdan genel olarak çok olumluydu. Benim için reddedilmesi mümkün olmayan, elimden ne gelirse yapabileceğim bir teklifti. Sayın Başbakan ile çok uzun yıllardır tanışıyoruz. Şartları ve yapacağımız görevin içeriğini hiç konuşma ihtiyacı duymadık."