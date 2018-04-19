Karar yazarı Etyen Mahçupyan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisiyle 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekilliği seçimleriyle ilgili olarak "Siyasetin her an komploya yatkın olduğunu düşünen vatandaşlar, Bahçeli’nin rüyasında Erdoğan’ı gördüğünden kuşkulanıyordur" dedi.

Bir dönem eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığı görevini yürüten Mahçupyan, "Bahçeli, rüyasında kimi gördü?" başlığıyla yayımlanan (19 Nisan 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Diğer deyişle iki lider arasında danışıklı dövüş olduğunu, aslında erken seçimin Erdoğan’ın isteği olmakla birlikte Bahçeli’ye söyletildiği tahminine yakın durabilirler. Bu önermenin dayanağı olabilecek iki ihtimalden söz edilebilir."

"Biri, ekonomi ve dış politikada iyi sonuçlar üretmenin zorlaşması, işlerin kötüye gideceği beklentisinin artması karşısında bir an önce seçime gidilerek yeni bir nefes kazanılması… Ne var ki eğer Erdoğan’ın beyanlarını dikkate alacaksak, ülkeyi iyi yönettiğine, kendi zihnindeki doğruların ülke sorunlarına çare olduğuna ve Türkiye’nin giderek güçlendiğine inandığını söylemek durumundayız. Dolayısıyla pek de seçime muhtaç bir görünümle karşı karşıya değiliz.

İkinci neden, erken seçim beklentisinin muhalif muhafazakar adayın bir an önce siyaset sahnesine çıkması için seslendirilmesi olabilir. Asıl amacın bu muhalif adayı yıpratmak, sonra da seçim tarihini yine ötelemek olduğu öne sürülebilir… Ancak bu da başarılması kolay olmadığı gibi, sonucundan da emin olunamayacak bir taktik gibi gözüküyor.

O halde Bahçeli’ye rüyasında görünen kim olabilir? En mantıklı tahmin, Erdoğan’a teklif edilen cumhurbaşkanlığı seçim sistemini kim kotardı ise, aynı aktör ya da iradenin Bahçeli’ye görünmüş olduğudur. Erdoğan’ın faiz takıntısının ve seçim uğruna teşvik pompalaması ile hormonlu bir büyüme peşinde koşmasının ekonomiyi pek de parlak bir yere götürmediği aşikar… Suriye’de ise koalisyonun son müdahalesi ile birlikte dengeler yeniden kurulurken, Türkiye açısından ‘yolun sonuna’ gelinmiş olma ihtimali çok kuvvetli. Öte yandan yerel seçimlerde başarılı olmanın getirisi sınırlı iken, herhangi bir başarısızlığın bedeli yüksek… Böyle bir sonuç cumhurbaşkanlığının kaybedilmesini tetikleyebilir."