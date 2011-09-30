-Mahalli idarelerin bütçe fazlasında yüzde 125 artış ANKARA (A.A) - 30.09.2011 - Mahalli idarelerin bütçe fazlası, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artarak 5,3 milyar liraya ulaştı. Harcamaları nedeniyle uzun yıllar ekonominin ''kara delikleri'' arasında görülen ve çoğunlukla giderleri gelirlerinden fazla olması nedeniyle ''iki yakası bir araya gelmeyen'' mahalli idareler, bütçelerindeki bu performansla, bir anlamda bu nitelendirmeden de kurtulmuş oldu. Maliye Bakanı Şimşek, konuya ilişkin A.A muhabirine yaptığı açıklamada, Mahalli İdareler Konsolide Bütçesinin bu yılın ilk yarısında da fazla verdiğini belirtirken, 2010 yılı başından itibaren bütçe fazlası vermeye başlayan mahalli idarelerin, bu bütçe fazlası verme trendini artırarak devam ettirdiğini söyledi. Bu kapsamda, bu yılın Ocak-Mart döneminde 2,8 milyar TL olan mahalli idareler bütçe fazlasının, Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artarak 5,3 milyar TL'ye yükseldiğini ifade eden Şimşek, mahalli idarelerin bütçe gelirlerinin de bir önceki yılın aynı dönemine göre 29,9 artışla 30,7 milyar liraya, bütçe giderlerinin ise yüzde 19,4 oranında artışla 25,4 milyar liraya çıktığını kaydetti. Şimşek, ''Mahalli idarelerin her geçen gün artan oranda bütçe fazlası vermesinde, Hükümetimizin 2008 yılından itibaren uyguladığı, merkezi yönetim vergi gelirlerinden bu idarelere daha fazla kaynak aktarma politikası, ekonomideki iyileşmeye bağlı olarak artan vergi tahsilatı ve 2009 yılında Maliye Bakanı görevini devraldığımda belediye başkanlarına yapmış olduğumuz mali disiplin uyarıları belirleyici olmuştur'' dedi. -Mahalli vergi gelirleri tahsilatı yapılandırmanın etkisiyle arttı- Mahalli idarelerin merkezi yönetim vergi gelirlerinden aldıkları payların, 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde, merkezi yönetim bütçe performansındaki başarıya bağlı olarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 oranında artarak 11,4 milyar liraya çıktığını anlatan Şimşek, mahalli idarelerin merkezi yönetimden aldıkları paylara ilave olarak, mahalli vergi gelirleri tahsilatında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında artış sağlandığını söyledi. Şimşek, söz konusu artışlarda, 6111 sayılı kanun çerçevesinde yeniden yapılandırılan vergi alacaklarının ilk taksitlerinin tahsilinin önemli etkisi olduğunu vurguladı. -Vatandaşa daha fazla ve kaliteli hizmet sunma hedefi- Diğer taraftan vatandaşa daha fazla ve kaliteli hizmet sunma hedefine ulaşmak üzere, mahalli idarelerin öz gelirlerini artırma arayışına girdiğine işaret eden Şimşek, ''2011 Ocak-Haziran döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesince İDO'nun özelleştirilmesinden 1 milyar 308 milyon TL'lik gelir edilmesinin buna örnek teşkil ettiğini kaydetti. -Mahalli idarelerin yatırım harcamaları artışta- Mahalli İdarelerin 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde yatırım harcamalarının ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 oranında arttığına dikkati çeken Şimşek, geçen yılın Ocak-Haziran dönemine göre toplam harcamalar 4 milyar 127 milyon TL artarken, bu artışın yaklaşık yüzde 50'si yatırım harcamalarından kaynaklandığını bildirdi.