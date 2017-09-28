Mahalleyi kazdıkça tarihi mezar çıkıyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler İlçesi Veysipaşa Mahallesi\'ndeki vatandaşların kat karşılığı müteahhite verdikleri arsalarında ve eski binalarının yerindeki temel kazısında oda mezar çıkınca, inşaatlar durduruldu. Mahalleli ve müteahhitler ise mağdur olduklarını belirtip, çözüm istedi.

Efeler ilçesinin en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Veysipaşa Mahallesi\'nde, son zamanlarda yapılan altyapı çalışmaları ve inşaat temeli kazılarında oda mezarlar çıktı. Aydın Müze Müdürlüğü\'nün, oda mezar çıkması nedeniyle çalışmaları durdurması nedeniyle müteahhitler inşaata devam edemiyor. Geçen 10 Temmuz\'da Fevzi Çakmak Caddesi\'ndeki kat karşılığı müteahhitte verilerek, yıkılan binanın yerinde yapılan temel kazısında, son olarak da 16 Ağustos\'ta Devlet Su İşleri\'nin (DSİ) içme suyu şebekesi kazında oda mezar çıkması nedeniyle çalışmalar Aydın Müze Müdürlüğü tarafından durduruldu. Mahalleli ve müteahhitler ise mağdur olduklarını belirtip, çözüm istiyor.

Veysipaşa Mahalle Muhtarı Murat Aksoy sorunun çözümü için Aydın Müze Müdürlüğü\'ne 7 Ağustos\'ta vatandaşların imzaları bulunan dilekçe ile başvurduklarını belirtip, \"Fevzi Çakmak Caddesi\'ndeki inşaat kazı alanımızdan bir oda mezar çıktı. İnşaat bu nedenle Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. İnşaat aylardan beri yapılmadı. Önümüz kış. Yağmur suları bu temel çukuruna dolacak ve buradan etraftaki binalara su sızacak. Belki de sızan sular bazı binaların yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmasına neden olacak. Bu nedenle bu temel kazısının ya inşaat izninin açılması ya da üzerinin kapatılması gerekmektedir. Konuyla ilgili Müze Müdürlüğü\'ne verdiğimiz dilekçemize henüz cevap verilmedi. Mahallemizde buna benzer başka kazılar da var. Yine aynı şekilde oda mezar çıktığı için çalışmalar durdurulmuş, bekliyor. Bu durum yaşadığımız mahallenin gelişmesini ve daha güzel bir yaşam merkezi olmasına engel oluyor. Müteahhitler buraya inşaat yapmaya artık yanaşmamaya başladı. Yetkililerden konunun bir an önce çözüme ulaştırılmasını istiyoruz\" dedi.



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