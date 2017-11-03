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Mahalleye göre giyinip 4 evden 300 bin liralık altın ve para çaldılar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da iki ilçede 4 evden yaklaşık 300 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çalan 27 yaşındaki S

03 Kasım 2017 18:03

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da iki ilçede 4 evden yaklaşık 300 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çalan 27 yaşındaki S.A. ile 26 yaşındaki N.K., yakalandı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için semte uygun elbiseler giydikleri ortaya çıktı.
Son günlerde Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde evlerden hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Son hırsızlığın Konyaaltı Hurma Mahallesi\'nde bir evden yaşanması üzerine polis bölgede çalışmasını yoğunlaştırdı. Polis, hırsızlık suçundan kaydı bulunan S.A. ile N.K.\'yı, hırsızlık planı yaparken yakaladı. Sağlık kontrolü sonrası ifadesine başvurulmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilen iki şüphelinin, 4 evden 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı ortaya çıktı. İki şüphelinin hırsızlık yaptığı an saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Polis, S.A. ile N.K\'nin bir süre önce Kayseri\'den Antalya\'ya geldiğini, yakalanma korkusu yüzünden ayrı ilçelerde ev kiraladıklarını, şüphe çekmemek için mahallelinin giyim tarzına uygun giyindikleri belirlendi. Şüphelilerden 16 haftalık hamile olan N.K. ile S.A., adliyeye sevk edildi.

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