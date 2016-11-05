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Mahalleli, tecavüz zanlısını yakmaya çalıştı!

Zanlıyı, linç etmeye çalışanların yakalanmasına yönelik polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

05 Kasım 2016 12:59

Adana'da iki çocuğa yaklaşık bir yıl boyunca tecavüz ettiği ileri sürülen fırın sahibini mahalle sakinleri darbedip, üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde vatandaşların bir kişiyi darbettiği ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti.

Hürriyet'in haberine göre; ekipler, mahalle sakinlerinin linç etmeye çalıştığı Z.İ'yi (47) üzerine benzin dökülüp yakılmak istendiği sırada kurtardı. Darp sonucu yaralanan zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Mahallede ekmek ve simit fırını işleten Z.İ, yanında çalışan 16 yaşındaki iki erkek çocuğuna bir yıl boyunca tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına aldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlıyı, linç etmeye çalışanların yakalanmasına yönelik polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. 

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