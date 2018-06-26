Mahallelerdeki oy oranlarını paylaşan AKP'li Belediye Başkanı: Yol yapılma sıralaması bu listeye göre yapılacak

Ordu'nun Korgan İlçesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, mahallelerin beton yol yapılma sıralamasının pazar günü yapılan (24 Haziran) Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'a verilen oy yüzdesine göre yapılacağını yazdı.

AKP'li Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Facebook hesabından, mahallelerin oy yüzdelerinin bulunduğu liste ile birlikte "Değerli hemşehrilerim mahallelerimizin beton yol yapılma sıralaması bu listeye göre yapılacaktır bilginize. Her mahalleye nüfus sayısıda dikkate alınarak beton yol yapılacaktır. Bilgilerinize" paylaşımında bulundu.