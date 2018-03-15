Mahallede tüfekli hırsız nöbeti

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi\'nde artan hırsızlık olayları nedeniyle vatandaşlar geceleri tüfekle nöbet tutmaya başladı. Köylüler, mahallelerindeki arızalanan mobese kameralarının onarılmasını istedi.

Gebze\'nin 280 haneli Cumaköy Mahallesi\'nde yaklaşık 2 haftada 15 eve giren hırsızlar, ziynet ve elektronik eşyaları, ahırlardan ise 2 büyükbaş hayvan ile birkaç küçükbaş hayvan çaldı. Mahallenin gençleri, hırsızlıkların artması üzerine önlem amacıyla silahla nöbet tutmaya başladı. Ellerinde fener ve tüfek bulunan gençler gece boyunca mahallede geziyor. Mahalle halkı aldıkları tüm önlemlere rağmen hırsızlıkların devam ettiğini belirterek, mahallelerinde bulunan ve arızalı olan mobese kameralarının onarılmasını istedi.

Mahalle sakinlerinden Özay Gürses, evinin önünde silahla nöbet tuttuğunu, hırsızların evlerine uykuda oldukları esnada gelerek, bayıltıcı sprey sıkarak kendilerini etkisiz hale getirdiğini, yatak odalarına kadar girip evi soyduklarını söyledi.

Bir mahalle sakini ise \"Son 1 haftada 4-5 eve girildi. Bunun daha öncesi de var. Toplamda 10-15 ev oldu. Huzursuzuz. Sabah işe giderken çocuklarımızı evde bırakmaya korkuyoruz. Arkadaşlarımız ile köyün giriş çıkışlarında nöbet tutuyoruz. Tabii ki devlet güvenlik görevlilerimiz yardımcı oluyor bize ama sayıları yetersiz galiba. Mahallede kameralarımız çalışmıyor. Sıkıntılar var. Bununla ilgili şikayetlerimizi valiliğe kadar ilettik\'\' dedi.

Sabaha kadar nöbet tuttuklarını belirten bir mahalle sakini ise \"Evimize kamera sistemi, alarm sistemi taktırdık. Yine de rahat olmadığımız için sabaha kadar bu şekilde bütün köy olarak nöbet tutuyoruz. Değişimli olarak nöbet tutuyoruz\" diye konuştu.

Mahalleye giren araçların plakasını aldıklarını söyleyen bir kişi ise şöyle konuştu:

\"Biz köyde genel güvenlik alıyoruz. Arkadaşlar arasında WhatsApp grubu kurduk. Nereden hangi plakalı araç geçiyor, nereye giriyor, nereden çıkıyor? Bunları hep yazıyoruz birbirimize. Geceleri hiç uyumuyoruz. Vallahi hırsızlar mahalleyi bizden iyi biliyor. O yüzden yakalayamıyoruz. Her yerden kaçıyorlar.\"



FOTOĞRAFLI