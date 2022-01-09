Mahalle sakinleri Kandilli’deki çocuk parkı için eylemde

T24 Haber Merkezi

İstanbul Üsküdar’ın tarihi semtlerinden Kandilli’deki tek çocuk parkı ve deprem toplanma alanının AKP milletvekili adayı Alpay Tarhan’ın yönetiminde bulunduğu Sürgü Gayrimenkul’e 25 yıllığına ‘ticari alan’ niteliğinde kiraya verilmesinin ardından mahalle sakinleri bu hafta da eylem yaptı.

Deprem toplanma alanı ve çocuk parkı olan alanın içinde korunması gereken tarihi yapının da bulunduğunu belirten mahalle sakinleri, ihalenin iptal edilerek alanın çocuk parkı olarak kalmasını istiyor. Eylemde “Parkların sahibi çocuklardır”, “Parklar ticari alan değildir” sloganları atıldı.

Eylemde konuşma yapan Korkusuz yazarı ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, “Kandilli'nin tek çocuk parkı, oyun parkı ne yazık ki ticari bir işletmeye çevrilmek isteniyor. Burada Türkiye'de olan tüm depremlerin ölçüldüğünü biliyoruz. Depremlerin ölçüldüğü bir mahallede deprem toplanma alanı olan bir yer bile ortadan kaldırılıyor. Kandilli halkı ve Üsküdar Halkı bu parkın geri verilmesini istiyor. Çocukların oynayabildiği alanların yok edilmemesini istiyoruz" dedi.

Parkı geri isteyen mahalle sakinleri her pazar eylem yapacaklarını belirtti.