Mahalle muhtarı Kılıçdaroğlu'nu uyarmış

T24

Önceki seçimde kaydı 1 gün önce yaptırmış

Eski mahallesinde kayıt yok

Mahalli seçimlerden sonra adresten ayrılmış

Kılıçdaroğlu'nun 2009 yerel seçimlerinde ikamet adresi olan Kâğıthane'deki evinde oturmadığının belirlenmesinin ardından seçmen girişinin yapılmadığı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun Kâğıthane'deki iki ayrı adresin bulunduğu mahallelerin muhtarları, "kayıtların silindiği" iddialarının doğru olmadığını belirterek, sorumluluğun CHP'lilere ait olduğunu söyledi.Kılıçdaroğlu'nun 2009 Mahalli İdareler Seçimleri'nde adresi görünen Kağıthane Merkez Mahalle Muhtarı Süleyman Bölük, Kılıçdaroğlu'nun mahallelerine 2009'daki seçimlerin hemen öncesinde, süre bitimine 1 gün kala kayıt yaptırdığını belirtti.Referandum seçmen listelerinin hazırlanması sırasında yaptıkları araştırmalarda Kılıçdaroğlu'nun Şelale Evleri A4 Blok 48 numaradaki evinde oturmadığını belirlediklerini ve bu nedenle seçimde kendi bölgelerinde oy kullanamayacağını partililere ilettiklerini anlatan Bölük, görüştükleri kişilerin sorunun çözüldüğü bilgisini kendisine ilettiğini anlattı.Ancak sonraki süreçte Kılıçdaroğlu'nun oy kullanamadığını belirten Bölük, bunun sorumlusunun bizzat Kılıçdaroğlu'nun kendisi olduğunu söyledi. Bölük, kendi tespitlerini yapıp İlçe Seçim Kurulu'na bildirdiklerini ve kurulun da Kılıçdaroğlu için seçmen kaydı yapmadığını dile getirerek, "kayıtlar silindi" iddialarının kesinlikle doğru olmadığını belirtti. Bölük, "Bizim ve emniyetin suçlanması doğru değil. Biz görevimizi yapıp bu kişinin orada oturmadığı raporunu düzenledik. Bu iddialar, zan altında bırakmaktır." açıklamasını yaptı.Kılıçdaroğlu'nun Kağıthane Gürsel Mahallesi'ndeki eski adresinin bağlı bulunduğu muhtarlıkta da kaydının bulunmadığı belirtildi. Gürsel Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Boyraz, yaklaşık 20 gün önce CHP'den ilgililerin kendilerine gelerek Kılıçdaroğlu'nun kaydının bulunup bulunmadığını sorduklarını ve kendilerinin de böyle bir kayıt bulunmadığını kendilerine anlattığını söyledi.Kılıçdaroğlu ile ilgili basında çıkan haberler ve duyumlar üzerine Gürsel Mahallesi'nde oturduğu yönünde duyumları olduğunu anlatan Boyraz, ancak Nüfus Müdürlüğü'nden kendilerine gelen isimler arasında Kılıçdaroğlu'nun isminin bulunmadığını dile getirdi. Boyraz, ayrıca mahalle muhtarlığına kayıt yaptıran vatandaşlar adına nüfus müdürlüğünün işlem başlatarak seçmen kaydı yaptığını anlatarak, daha sonra bu listelerin kendilerine ulaştırıldığını ve sürecin bu şekilde işlediğini belirtti.Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Mahallesi'indeki komşuları Kılıçdaroğlu'nun mahalli seçimlerden sonra evden ayrıldığını ve şu anda aynı adreste başkalarının oturduğunu dile getirdi. Gürsel Mahallesi'nde bulunduğu sırada da Kılıçdaroğlu'nun evini ara sıra kullandığını anlatan Emine Aslan isimli komşusu, seçimlerden sonra Kılıçdaroğlu'nun bu adresten ayrıldığını söyledi.