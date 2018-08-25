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Mahalle muhtarı, kazada yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü mahalle muhtarı Raşit Alan (43) yaralandı

25 Ağustos 2018 20:49

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü mahalle muhtarı Raşit Alan (43) yaralandı.
Kaza, Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana gledi. Pazarda alışveriş yaptıktan sonra evine gitmek için yola çıkan Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Raşit Alan yönetimindeki motosiklet, Arzu Dursun yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Raşit Alan yaralandı. Alan, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

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