Mahalle muhtarı, 6 kilo esrarla yakalandı

Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Kocaali ilçesi Demiraçma Mahallesi Muhtarı Osman Oğuzhan\'ın evinde 6 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan muhtar, Kaymakamlık tarafından açığa aldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı, Demiraçma Mahallesi\'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ekipler, tespit ettikleri Mahalle Muhtarı Osman Oğuzhan\'ın evinin de bulunduğu 6 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda muhtar Osman Oğuzhan\'ın evinde 6 kilo ve diğer adreslerde 7 kilo olmak üzere, toplam 13 kilo esrar ele geçirildi. Osman Oğuzhan ve 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaali Kaymakamı Alper Balcı, operasyon sonrasında gözaltına alınan muhtarı açığa aldı. Kaymakam Alper Balcı, \"Bizim epeydir takip ettiğimiz bir konu. Evinde uyuşturucu bulundu. Adli bir soruşturma var. Jandarmamızın güzel bir operasyonu. Uzun zamanlı bir çalışma. İl Jandarma Alay Komutanlığını tebrik ediyorum, buraya destek verdiler. Toplamda 4 kişi yakalanıp gözaltına alındı, yaklaşık 13 kilo da esrar maddesi ele geçirildi. Muhtarın evinde 6 kilo yakalanmış\" dedi.

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