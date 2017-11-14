T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mahalle muhtarı, 6 kilo esrarla yakalandı

Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Kocaali ilçesi Demiraçma Mahallesi Muhtarı Osman Oğuzhan'ın evinde 6 kilo esrar ele geçirildi

14 Kasım 2017 19:29

Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Kocaali ilçesi Demiraçma Mahallesi Muhtarı Osman Oğuzhan\'ın evinde 6 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan muhtar, Kaymakamlık tarafından açığa aldı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı, Demiraçma Mahallesi\'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ekipler, tespit ettikleri Mahalle Muhtarı Osman Oğuzhan\'ın evinin de bulunduğu 6 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda muhtar Osman Oğuzhan\'ın evinde 6 kilo ve diğer adreslerde 7 kilo olmak üzere, toplam 13 kilo esrar ele geçirildi. Osman Oğuzhan ve 3 kişi gözaltına alındı.
Kocaali Kaymakamı Alper Balcı, operasyon sonrasında gözaltına alınan muhtarı açığa aldı. Kaymakam Alper Balcı, \"Bizim epeydir takip ettiğimiz bir konu. Evinde uyuşturucu bulundu. Adli bir soruşturma var. Jandarmamızın güzel bir operasyonu. Uzun zamanlı bir çalışma. İl Jandarma Alay Komutanlığını tebrik ediyorum, buraya destek verdiler. Toplamda 4 kişi yakalanıp gözaltına alındı, yaklaşık 13 kilo da esrar maddesi ele geçirildi. Muhtarın evinde 6 kilo yakalanmış\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERKOCAALİ Sakarya DHASAKARYA KocaaliDemiraçma Mahallesi Muhtarı Osman OğuzhanGözaltınaKaymakamlıkSakaryaJandarma KomutanlığıKocaaliJandarma KomutanlığıDemiraçma MahallesiEkiplerMuhtarı Osman Oğuzhan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24