Mahalle ligi panelde konuşuldu

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi'nin 2014'te 'İmkan bizden oynamak sizden' sloganıyla başlattığı Mahalle Ligi Futbol Turnuvası öncesi panel düzenledi. Panele konuşmacı olarak katılan teknik direktör Yılmaz Vural, eski milli futbolcu Emre Aşık, Merkez Hakem Komitesi (MHK) eski başkanlarından Mustafa Çulcu, altyapıya dikkat çekti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ile 20 ilçe arasında protokol imzalayarak, \'İmkan bizden oynamak sizden\' sloganıyla 214 yılında Mahalle Ligi Futbol Turnuvası\'nı başlattı. Turnuvaya ilgi büyük oldu. Balıkesir\'in 20 ilçesinde 1130 mahalleden yaklaşık 25 bin çocuk ve genç turnuvaya katıldı. Turnuva ülke genelinde dikkat çekerken, bugün Balkonuk Center\'de Mahalle Ligi Futbol Turnuvası Paneli düzenlendi. Teknik direktör Yılmaz Vural, MHK eski başkanı FİFA kokartlı eski hakem Mustafa Çulcu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U21 Teknik Direktörü, eski milli futbolcu Emre Aşık, Spor Yorumcusu Hayri Ülgen, Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök, Balıkesirspor Baltok futbolcusu Ismail Aissati panele konuşmacı olarak katılıp, görüşlerini aktardı. Paneli daire müdürleri, amatör spor kulüpleri yöneticileri, sporcular ve yüzlerce öğrenci izledi.

MAHALLE LİGİ TÜRKİYE\'YE ÖRNEK PROJE

Yılmaz Vural, turnuvanın dikkat çektiğini belirterek, \"Milli Eğitim Bakanı, 20 milyon öğrencinin okula gittiğini söylüyor. Fakat biz bu potansiyeli kullanamıyoruz. Aileler geliyor, çocuğunun futbolcu olmasını istiyor. Okulunun da olduğunu söyleyip, hangisini tercih etmesi gerektiğini soruyor. Ben diyorum ki okulu tercih et. Çünkü 10 yaşındaki çocuğun geleceğine biz nasıl karar verelim. Uygun bir eğitim sistemini Türkiye\'ye getirmek zorundayız. Çocuk okula gidemezse olmuyor, top oynasa okula gidemiyor. Bu tercih meselesi olmamalı. Belediye burada mükemmel bir iş yapmış. 21 bin gencimiz spor yaptı bu organizasyonla. Belediyenin yaptığı bu işin ülkeye yayılması lazım\" dedi.

\'ÇOCUKLARIN YENİDEN DIŞARIYA ÇIKMASINI SAĞLAYABİLİR\'

TFF U21 Teknik Direktörü Emre Aşık ise turnuvanın çocukları tekrar sokağa çıkarmak adına güzel bir çalışma olduğunu belirtip, Futbol Federasyonu\'nunda bu çalışmayı hatırlatacağını söyledi. Aşık, \"15-17 yaşlarında bizim oynayacağımız sokaklar, parklar vardı. Son dönemlerde iyice azaldı. İster istemez insanlar kendilerini evde kalmaya başladı. Bu proje çocukların tekrar dışarıya çıkmalarını, sosyal olmalarını sağlayabilir. Çok önemli bir proje. Mahalle futbolu kültürünü yeniden canlandıracaktır\" diye konuştu.

Spor Yorumcusu Hayri Ülgen ise, \"Ben Türkiye\'de 4 defa gol kralı oldum. Biz sokaklarda bez parçalarıyla top oynadık. Ama belediye gençlere top dağıttı. Top dağıtım töreninde Balıkesir valisi çocuklara topları eskitmesini söyledi. Çok duygulandım. Bizim böyle bir lüksümüz yoktu. Emeği geçenleri kutluyorum. Bu projeye sahip çıkılmalı\" şeklinde konuştu.

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök da projeyi düzenleyenlere teşekkür ederek, \"Türkiye\'ye örnek olması gereken bir proje. Balıkesir bu konuda şanslı. 20 ilçesinde yetenekli futbolcular var. Bizim zamanımızda Balıkesirli oyuncu sayısı çok fazlaydı. Bu rakamların şimdi de artması lazım. Eğitim de çok önemli. 1 milyon 200 bin nüfuslu bir şehirde üst seviye hoca sayısı çok az. Bu rakamı da artırmalıyız\" dedi.

Panelde tercümanı aracılığıyla sporseverlere seslenen Balıkesirspor Baltok\'un futbolcusu Ismail Aissati, ise sokakta oynamanın aslında bir çocuk için spora odaklanarak kötü alışkanlıklardan uzak kalmak olduğunu belirtti.

MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu ise turnuvanın daha büyük ve kurumsal yapıya kavuşması gerektiğini söyledi. Çulcu, \"Proje umarım yarınlarda çok daha kurumsal yapıya kavuşacak. Bugün bu tabloyu görmekten büyük keyif alıyorum. Umarım aile köklerimin bulunduğu şehir çok daha iyi yerlere gelecektir\" diye konuştu.

