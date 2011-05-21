-MAHALLE KAVGASINDA 10 EV YAKILDI MERSİN (A.A) - 21.05.2011 - Mersin'de bir mahallede vatandaşlar arasında çıkan gerginlik sürüyor. Gerginlik sırasında park halindeki iki otomobil daha ateşe verildi. ''Cono'' aşiretine mensup kişilere ait yaklaşık 10 ev de yakıldı. Çilek Mahallesi'nde aşiret mensuplarıyla mahalledeki diğer vatandaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan kavga, yeniden alevlendi. Gerginlik sırasında park halindeki iki otomobil ateşe verildi. Araçlardaki yangın, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndan (TOMA) sıkılan suyla kontrol altına alındı. İki otomobil de kullanılamaz hale geldi. Bu arada, aşiret mensuplarına ait olduğu iddia edilen yaklaşık 10 evdeki eşyalar, kavgaya karışan bir grup tarafından sokak ortasına çıkartılıp kırıldı. Ardından bu evler yakıldı. Çıkan yangın, TOMA'dan sıkılan suyla kontrol altına alınırken, bazı evlerde büyük hasar oluştu. Yangını çıkaran grup, söndürmeye çalışan ekiplere tepki gösterdi. Mahalledeki gerginlik sürerken, ekipler önlemlerini artırdı. Çilek Mahallesi'nde aşiret mensubu kişilerle mahallede yaşan diğer vatandaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, daha sonra pompalı av tüfeğinin de kullanıldığı taşlı sopalı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada, aralarında polislerin, vatandaşların ve bir gazetecinin de bulunduğu 10 kişi yaralanmış, park halindeki bir otomobil de ateşe verilmişti.