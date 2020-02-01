'Mahalle imamı' video çekti; Sultangazi Belediyesi tekelin ruhsatını iptal etti

İstanbul Sultangazi Belediyesi'nden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alan tekelin, ruhsatı 'mahalle imamı'nın hedef göstermesi sonucu iptal edildi. Tekel bayinin sahibi Murat Yıldız, yasal süreç başlatacaklarını belirtti.

Tekel bayi açmak isteyen Ferhat Yıldız ve Murat Yıldız kardeşlerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’na Sultangazi Belediyesi önce onay verdi sonra iptal etti. Tekel Bayi Yardımlaşma Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre ruhsat, cemaatlerin baskısı sebebiyle iptal edildi.

Birgün’den Meral Danyıldız’ın haberine göre, Kendisini ‘mahalle imamı’ olarak tanıtan bir kişi, söz konusu bayinin önüne gelerek bir video çekti. Videoda şu ifadeler kullanıldı:

"Karşımızda gördüğümüz tekel bayi yeni, prosedüre uygun olarak içki satacak. Hemen karşısında miniklerin anaokulu var. Elli metre solumuzda Hacı Bayram Veli cami var. Esnaf ve Sultangazililer olarak biz rahatsız oluyoruz, razı değiliz. Allah, Resullulah, Ümmeti Muhammed de razı değil. Müslüman kardeşlerimden destek bekliyorum. Allah rızası için. Sultangazi’de 15 Temmuz’da şehit verdik. Şehitler bizim yakamıza yapışıp da, ‘Bizim size emanet ettiğimiz topraklar üzerinde bu gibi pislikler yapılırken neden sesiniz çıkmadı?’ demesinler. Allah rızası için buna bir el atın."

"Kardeşlerimiz şikâyette bulunabilirler"

‘İmam’, videoyu çeken kişinin “Peki kardeşlerimizin ne yapması gerekir?” sorusu üzerine ise şu cevabı verdi: “Kardeşlerimiz gerekirse Cumhurbaşkanlığı’nı, gerekirse Sultangazi Belediyesi’ni arayarak şikayette bulunabilirler.”

Videonun ardından, esnafların tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmesine rağmen, cemaatlerin baskısı sonucu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Sultangazi Belediyesi tarafından iptal edildi. Konuya ilişkin başka bir kişi tekrar bir video yayınladı. Uluçam İlim ve Hizmet Derneği adına konuştuğunu belirten kişi, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’a teşekkür etti.

"Dava açacağız"

Konuya ilişkin konuşan Murat Yıldız, süreç içerisinde kanuna uygun hareket ettiklerini belirtti. Yıldız, “Bir kişinin video çekmesiyle, birilerinin aramasıyla belediyenin ruhsatımı iptal etmesine şaşırıyorum. Ben gidip kendileriyle görüştüğümde, bana ‘Siz haklısınız ama bu mahalle de böyle bir mahalle’ dedi. Konuyla ilgili dava da açacağız. Belediyeyi artık bizim seçtiklerimiz değil bu arkadaşlar yönetiyor demek ki. Diyecek başka bir şeyim yok” dedi.