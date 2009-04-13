Mahalle baskısı şarap sektörünü vurdu

Türkiye Şarap Üreticileri Derneği Başkanı ve Sevilen Şarapları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Güner, "Yüksek vergi politikaları, yerel belediyelerin kısıtlamaları ve mahalle baskıları şarap sektörünün gelişmesini engelledi" dedi.



Güner, turizm sezonunun başlamasına az bir süre kala içki sektörünün durgun olduğunu söyledi.



Ege, Akdeniz bölgesi dışındaki bölgelerde içki satışının yok denecek kadar az olduğunu vurgulayan Güner, geçen yıl üretilen 65 milyon litre şarabın ancak 36 milyon litresinin tüketildiğini belirtti.



Türkiye'de yaklaşık irili ufaklı 100 şarap üreticisinin bulunduğunu anlatan Güner, şöyle devam etti:



"20 gün sonra turizm sektörü başlayacak. İçki sektörü durgun. Yüksek vergi politikaları, yerel belediyelerin kısıtlamaları ve mahalle baskıları şarap sektörünün gelişmesini engelledi.



Diğer taraftan ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle vatandaş, zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına yöneldi. Tüm bunların sonucunda da geçen yıl ülkede üretilen 65 milyon litre şarabın 36 milyon litresi tüketildi. Şarap fiyatları 10 liranın altında. 2-3 lira indirim olmasına rağmen tüketim istenilen düzeye ulaşmadı. Bu yıl tüketimin 40 milyon litreye çıkmasını bekliyoruz."



Sektörden 40 bin kişi ekmek yiyor



Şarap sektöründe ve pazarlamasında yaklaşık 8 bin kişinin çalıştığını vurgulayan Güner, bunun aileleriyle birlikte 40 bini bulduğunu belirtti.



Güner, şöyle devam etti:



"Sektörde 40 bin kişi ekmek yiyor. Bunun bir de bağcılık tarafı var. Bunu da eklediğimizde yaklaşık 800 bin kişiyi buluyor.



Bu nedenle, katma değeri yüksek bir tarım ürünü olan şaraplık üzümün desteklenmesi gerekiyor. Her platforma söylediğimiz gibi, Türk bağcılık ve şarapçılığının devlet politikası olarak ele alınması lazımdır. Vergilerin yüksek olmasından dolayı yatırım yapamıyoruz.



Şili ve İtalya çok ucuza şarap satıyor. Bunlarla mücadele etmek gerçekten çok zor. Mücadele, ancak kaliteli üretim gerçekleştirilerek yapılır. Turizm sektörü kaliteli şarap yerine ucuz şaraba yönelmiş durumda."



'Sorunlar bir kongrede ele alınmalı'



Güner, Türkiye'de şarapçılık ve bağcılık sektörünün sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışılması için şarapçılık kongresinin yapılması gerektiğini bildirdi.



Şarapçılık kongresinin en son 1970'li yıllarda yapıldığını anımsatan Güner, şunları kaydetti:



"Şarapçılık kongresi mutlaka düzenlenmeli. Bu kongrede sektör tartışılmalı ve çözüm önerileri ortaya konulduktan sonra hayata geçirilmelidir. Düzenlenecek olan bu kongrenin bir maliyeti var. Taraflar ortak hareket ederek bunu sağlayabilir."

