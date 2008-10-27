Mahalle baskısı parklara çıktı

Sakarya’da çoğu türbanlı ve çarşaflı kadınlardan oluşan bir grup Belediye tarafından yaptırılan Kent Park'ta ‘Aşk parkı değil aile parkı istiyoruz’ dövizleriyle eylem yaptı.



Adapazarı kent merkezinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kent Park'ta gençlerin uygunsuz davranışlar sergilediklerini öne süren, çoğunluğu türbanlı kadınlardan oluşan bir grup çevre sakini, protesto gösterisi yaptı. Gruptakiler, ‘Aşk parkı değil aile parkı istiyoruz’, ‘Kent Park'taki ahlaksızlığa hayır’, ‘Bu rezaleti durdurun’ ve ‘Ahlaksız kişileri Kent Park'ta istemiyoruz’ yazılı dövizler taşıdı.



Özellikle liseli öğrencilerin bankların ve çimlerin üzerinde çok samimi, uygunsuz hareketlerde bulunduğunu iddia eden Mithatpaşa Mahallesi sakinleri, Kent Park'ta bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı. Kent Park'ta toplanan, çoğunluğu türbanlı kadınlardan oluşan 50 mahalle sakini, parkı işleten Büyükşehir Belediyesi yetkililerine seslendi.



Yaşadıkları durumdan dolayı sinirlerinin bozulduğunu dile getiren mahalle sakinleri, banklarda ve çimlerin üzerinde uygunsuz hareketler sergilediklerini iddia ettikleri gençleri uyardıklarında tehdit ve saldırıyla karşılaştıklarını söyledi. Yaşanan durum karşısında istenmeyen olayların yaşanabileceği uyarısında bulunan mahalle sakinleri, yetkililerin önlem almasını istedi.



Mahalle sakinleri adına konuşma yapan bir genç, “Mahallemizde aşk parkı istemiyoruz. Ahlaksız gençler yüzünden aileler çocuklarıyla balkona bile çıkamaz hale geldi. Gençler burada aşk partileri veriyor. Biz buna bir son verilmesini istiyoruz. Burası bir aile parkı, bu tür ahlaksız görüntülerle karışlaşmak istemiyoruz” dedi.



Parkta toplanan çoğunluğu kadın mahalle sakinleri ise ‘Aşk parkı değil aile parkı istiyoruz. Kent Park'taki ahlaksızlığa hayır’ yazılı büyük bir afişle, “Bu rezaleti durdurun’, ‘Kent Park'ta huzur istiyoruz’, ‘Ahlaksız kişileri Kent Park'ta istemiyoruz’, ‘Ey gençler namusunuzu koruyun. Zinaya yaklaşmayın. İyi bilinki namasuna koruyana cennet vardır. Hadis- Şerif’ ve ‘Parkımızda aşk partisi istemiyoruz’ yazılı dövizler taşıdı.



Özelleştirme kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Türkiye Zirai Donatım A.Ş.'nin Adapazarı şehir merkezindeki 160 bin metrekare arsası üzerine inşa edilen ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2008 yılının Nisan ayında açılan Kent Park, yeşiller içindeki gezi ve oyun alanları ve havuzuyla Sakarya'nın en önemli dinlenme yerlerinden biri oldu. (DHA)

