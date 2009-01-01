Mahalle baskısı bu kez öldürdü

Bahçelievler’de içki içtikleri parkta saldırıya uğrayan 3 kişiden biri öldü, ikisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haznedar İstanbul Evleri Sarmaşık Sokak’taki parkta içki içen Soner Karaağaç (20), Mustafa Uçan ve T.Y. (16), yanlarına gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından, parkta içki içmemeleri konusunda uyarıldı.

Parktan ayrılan ve kısa bir süre sonra geri dönen bu kişi, 3 arkadaşa satırla saldırdı. Karaağaç, Uçan ve T.Y’nin olay yerinden kaçmak istemesi üzerine şüpheli, 3 arkadaşın arkasından silahla ateş etti.

Boynundan yaralanan Karağaç Özel Hospitalium’a, göğsünden ve karnından yaralanan Uçan ile kasığından yaralanan T.Y. ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karaağaç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

Polisin, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan ve çevredeki vatandaşlar tarafından da tanınan saldırganı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor