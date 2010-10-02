-MAGUIRE'NİN BAŞVURUSUNA RET KUDÜS (A.A) - 01.10.2010 - İsrail Mahkemesi, ülkeye giriş yasağı bulunmasına karşın, İsrail'e izinsiz olarak geldiği için Ben Gurion havalimanında gözaltına alınan Nobel ödüllü İrlandalı barış eylemcisi Mairead Magiure'nin sınır dışı edilmesi kararına karşı yaptığı başvuruyu reddetti. Magiure'nin başvurusunu reddeden yerel mahkeme, temyiz mahkemesine gitmesi için de 48 saat süre tanıdı. Mayıs ayı sonunda Gazze'ye yardım götürürken, İsrail donanmasının operasyon düzenlediği gemi filosundaki Rachel Corrie gemisinin yolcuları arasında yer alan Nobel ödüllü Mairead Magiure, olayın ardından sınır dışı edilmiş ve ülkeye özel izin almadan girişi yasaklanmıştı. Ancak yasak kararına uymayarak, kadınlardan oluşan bir heyetle İsrail ve Filistin'de temaslarda bulunmak üzere 28 Eylül'de Frankfurt'tan Tel Aviv'e gelen Magiure, havaalanında gözaltına alınmıştı.