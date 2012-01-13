-Magic'de Hidayet 20, Howard 45 sayı attı ANKARA (A.A) - 13.01.2012 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) 5 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, takımı Orlando Magic'in deplasmanda Golden State Warriors'u 117-109 yendiği maçta 20 sayı, 9 asist ve 4 ribauntla oynadı. Oracle Arena'da oynanan maçta sahanın en skorer ismi Magic'den Dwight Howard oldu. Howard, 45 sayı ve 23 ribauntla ''double-double'' yaptı. Orlando takımında J.J. Redick 13, Ryan Anderson 11 sayıyla oynadı. Ev sahibi Warriors'da ise en skorer isim 30 sayı, 11 ribauntla çift haneli istatistiklere ulaşan Monta Ellis oldu. Warriors'da David Lee 26, Klay Thompson ve Nate Robinson ise 14'er sayı kaydettiler. Bu sonuçla Magic 11'inci maçında 8'inci galibiyetini, Warriors 10'uncu maçında 7'nci mağlubiyetini aldı. -Bucks'da Ersan'dan 14 sayı- Gecenin bir diğer maçında Milwaukee Bucks, sahasında ağırladığı Detroit Pistons'ı 102-93 mağlup etti. Bucks'da milli basketbolcu Ersan İlyasova, 19 dakika sahada kaldı ve 14 sayı ve 6 ribauntla oynadı. Milwaukee ekibinde en skorer oyuncu 27 sayı atan Brandon Jennings olurken, Stephen Jackson 25, Jon Leuer 15 sayı kaydetti. Pistons'da ise 32 sayı, 15 ribauntla ''double-double'' yapan Greg Monroe en skorer isim oldu. Detroit ekibinde Brandon Knight 20, Tayshaun Prince 13 sayı kaydetti. NBA'deki bir diğer Türk basketbolcu Semih Erden ise takımı Cleveland Cavaliers'ın Phoenix Suns'a deplasmanda 101-90 yenildiği maçta sayı atamadı. Maçta 12 dakika oynayan ve 6 faulle oyun dışında kalan Erden, maçı 2 ribauntla tamamladı. Gecenin toplu sonuçları şöyle: Atlanta Hawks - Charlotte Bobcats....: (111 - 81) Milwaukee Bucks - Detroit Pistons....: (102 - 93) Memphis Grizzlies - New York Knicks..: (94 - 83) Phoenix Suns - Cleveland Cavaliers...: (101 - 90) Golden State Warriors - Orlando Magic: (109 - 117)