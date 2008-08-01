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Spor

Magic Otis ile nikah tazeledi

NBA takımlarından Orlando Magic'in, genel menajer Otis Smith ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Orlando Magic, genel menajer Otis Smith'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Magic'in sahibi Bob Vander Weide, "Otis, kulübümüze büyük bir enerji getirdi ve basketbol şubemizin vizyon sahibi olmasını sağladı. Tecrübeli yönetici, en büyük hedefimiz olan NBA şampiyonluğu için olumlu adımlar atmamıza öncülük etti" dedi.

2006 yılında Magic'in genel menajerlik görevine getirilen Otis, takımının 52 galibiyet – 30 mağlubiyet ile Güneydoğu Grubu şampiyonu olmasında önemli rol oynadı. Tecrübeli yönetici ayrıca, geride bıraktığımız sezonun öncesinde All-Star forvet Rashard Lewis ve antrenör Stan Van Gundy'i takıma kazandırırken, genç yıldız Dwight Howard'ın sözleşme uzatmasında büyük sahibi oldu.

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