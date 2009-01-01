Magic kısa kesti!..



Orlando Magic, ilk yarıdaki etkili oyunuyla deplasmanda Chicago Bulls'u 113-94 yenerek son 9 maçta 8. galibiyetini aldı. Hidayet Türkoğlu takımı adına 18 sayı kaydetti.





NBA'e oynanan 6 maçla devam edildi. Deplasmanda Chicago Bulls'a konuk olan Orlando Magic, son 9 maçında 8. galibiyetini 113-94'lük skorla aldı.



Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Magic, 65-38 önde geçti. İlk yarıda elde ettiği 27 sayılık avantajı bitime kadar koruyan konuk ekip, ribauntlarda 48-38 üstünlük kurduğu rakibini 113-94 geçmeyi bildi.



Üst üste 7. maçını kazanarak Güneydoğu Grubu liderliğini sürdüren Magic'de temsilcimiz Hidayet Türkoğlu, 30 dakika süre aldığı mücadeleyi 18 sayı-9 ribaunt-4 asistle tamamladı. Orlando adına maçın en skorer ismi ise 21 sayı-7 ribaunt-4 assitle Rashard Lewis oldu.



Son 5 maçta 4. yenilgisini alan Chicago Bulls'da ise Joakim Noah 19 sayı-11 ribauntla 'double-double' yaparken, Ben Gordon da 18 sayı kaydetti.



DETROIT HIZ KESMEDİ

Detroit Pistons ise çıkışını evinde New Jersey Nets'i 83-75 yenerek sürdürdü.



Üst üste 5. galibiyetini alan Detroit'te Allen Iverson 19 sayı-4 ribaunt-4 asist, Tayshaun Prince de 16 sayı-7 ribaunt-5 asistle başrolü paylaştılar.



Maçın henüz ikinci periyodunda ikinci teknik faulünü alarak oyun dışı kalan yıldız oyuncusu Vince Carter'ın yokluğunu büyük ölçüde hisseden konuk Nets'te ise çaylak pivot Brook Lopez 23 sayı-12 ribauntluk performansıyla dikkat çekerken, Devin Harris de 19 sayı-9 asistle oynadı

