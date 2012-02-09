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Spor

Magic, evinde oynadığı maçta Heat'i 102

09 Şubat 2012 14:17

-Magic, evinde oynadığı maçta Heat'i 102-89 yendi ANKARA (A.A) - 09.02.2012 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 11 karşılaşmayla devam edildi. Orlando Magic, evinde oynadığı maçta ligin güçlü ekiplerinden Miami Heat'i 102-89 yendi ve 25 maçta 16. galibiyetini aldı. Magic'te 27 sayı kaydeden Ryan Anderson en skorer isim olurken, galibiyeti getiren isim, 25 sayı 24 ribaund ile oynayan Dwight Howard oldu. Ev sahibi ekibin Türk basketbolcusu Hidayet Türkoğlu geceyi 3 sayı 7 asist ile tamamladı. Magic, maçta 42 kez 3 sayı denemesinde bulundu ve bunun 17'sinde başarılı oldu. Miami Heat'te ise Dwyane Wade 33, LeBron James 17, Chris Bosh 12 sayıyla oynadı. Gecenin bir diğer maçında New Orleans Hornets ile Chicago Bulls karşılaştı.  New Orleans'ta oynanan maçı Bulls, 90-67 galip bitirdi. Maçın en skorer ismi, galibiyete 18 sayıyla katkı sağlayan Carlos Boozer oldu. Joakim Noah 13 sayı 10 ribaund ile ''double double'' yaparken, Türk basketbolcu Ömer Aşık maçı 8 sayı 8 ribaund ile tamamladı. Bulls, bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini almış oldu. Hornets'te ise Chris Kaman 17 sayı kaydetti. /* Gecenin diğer maçlarında şu sonuçlar alındı: Philadelphia 76ers: 90 - San Antonio Spurs: 100 Atlanta Hawks: 97 - Indiana Pacers: 87 Denver Nuggets: 95 - Dallas Mavericks: 105 Portland Trail Blazers: 96 - Houston Rockets: 103 Memphis Grizzlies: 85 - Minnesota Timberwolves: 80 Cleveland Cavaliers: 99 - Los Angeles ClippersB 92 Toronto Raptors: 99 - Milwaukee Bucks: 105 Washington Wizards: 93 - New York Knicks: 107 New Jersey Nets: 92 - Detroit Pistons: 99 */

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