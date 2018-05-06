Mağdurlara ve suça sürüklenenlere 'yaşam koçluğu'

ADANA, (DHA) - ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen ‘Adalet köprüsü olmaya var mısın?’ projesi kapsamında, aralarında şiddet mağduru kadın, suça sürüklenen çocuk ve uyuşturucu suçlularının da olduğu toplam 50 mağdur ve suç failine, gönüllüler tarafından yaşam koçluğu yapılacak.

Yaşam koçları, bu kişilere suç ve suçludan uzak durma, ihtiyaç tespiti ile mağduriyetleri önleme, eğitim ve iş desteği sağlama gibi konularda destek olacak. Suçun önlenmesi, mağdurun desteklenmesi ve hükümlülerin toplumla bütünleşmesi amacıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi ve Adana Sanayi Odası iş birliğiyle hazırlanan ve Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından hibe verilen ‘Adalet köprüsü olmaya var mısın?’ projesi hayata geçirildi. Projenin ilk aşamasında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde görevli psikolog ve sosyal hizmet uzmanları ev ziyaretleri yaparak, 200’e yakın suç mağduru ve faili ile görüştü. Görüşmeler sonunda ekonomik durumları, iş ihtiyacı, eğitim ve psikolojik destek durumu, aile düzeni gibi birçok kriter göz önüne alınarak, suça sürüklenen 10 çocuk, suç mağduru 10 çocuk, aile içi şiddet mağduru 10 kadın, suç mağduru 10 yetişkin ve 10 denetimli serbestlik yükümlüsü olmak üzere toplam 50 kişi belirlendi.

GÖNÜLLÜ YAŞAM KOÇU OLDULAR

Öte yandan aralarında doktor, psikiyatr, psikolog, Yeşilay üyesi, akademisyen, okul müdürü, sosyal hizmet ve aile danışma uzmanları da bulunan örnek kişiler, seçilen 50 kişiye destek olmayı kabul ederek yaşam koçu oldu. Çukurova Üniversitesi\'nce ‘Gönüllülük ve Yaşam Koçluğu’ eğitimi verilecek gönüllü yaşam koçları, 10 ay boyunca suç mağduru ve faillerine psiko-sosyal, kültürel ve rehberlik desteği, mesleki eğitim verilerek iş desteği sağlanması, eğitim süreçleriyle ilgilenilmesi, uyuşturucu kullananların tedavilerinde yardımcı olunması gibi konularda destek verecek. Bu kişilerin desteklenmesi ile mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi, suça sürüklenen kişilerin de suçtan uzak durmaları sağlanacak. İlk aşamada 50 kişi ile başlayan yaşam koçluğu uygulaması proje kapsamında ilerleyen süreçte 500 kişiye kadar çıkarılacak.

‘SUÇ MAĞDURLARI GELECEKLERİNİ YENİDEN KAZANABİLECEKLER”

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, mağdur odaklı proje ‘yaşam koçluğu’ uygulaması ile suçun önlenmesinin yanı sıra kişilerin rehabilitasyonunun sağlanmasının ve toplumun korunmasının hedeflendiğini söyledi. Yeldan, “Sıkıntı ve mağduriyet yaşayan, suçtan zarar gören veya suça karışan insanlarımıza en büyük desteği, doğru örnekleri doğru zamanda sunarak verebiliriz. Herkes, her zaman danışabileceği, yardım alabileceği bir kişiyi yanında arar. Bu kişiler resmi görevliler olabilir ama biz istiyoruz ki gönüllüler bu sorunlara el atsın. Burada gönüllü işadamlarımız, öğretmenlerimiz, öğretim üyelerimiz, hayırseverlerimiz, toplumun ileri gelenleri, yaşam koçluğu ile suç mağdurları ve suça sürüklenen kişilere yönelik programlarımızla destek sağlayacak, yaralı yürüklerin yaralarını saracaklar. Bu sayede yeniden suç işlemenin önüne geçerken, mağdurların da korunmasına yardımcı olunacak. Yaşam koçu ile sürekli desteklenecek suç mağduru bir çocuğun eğitim hayatını ve geleceğini kazanmasını sağlamak mümkün olacak. İyiliğe adım atan ve güzel şeyler yapmak isteyen insanlarımız da doğru bir kanalda, gerçek mağdurlara yönelik bir destek projesinde yer alabilecek” diye konuştu.



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